AKIRA地震抱著兒子逃走！帥爸還原救兒現場 牽林志玲上演逃難記
台灣東部海域3日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，AKIRA今（6）日現身八木勇征記者會時，透露地震當下正在餵兒子吃早餐，「我也很害怕，沒遇過這麼大的地震」，所以當下立即拔起整個兒童座椅往外跑，老婆林志玲也在一旁，一家三口上演逃難記。
記者陳雅蘭／台北報導
其實今天是AKIRA的師弟八木勇征的記者會，AKIRA默默現身被發現，他點頭自嘲：「我是今天請的保鑣！」相當幽默。他關心台灣媒體：「大家還好嗎？（指地震）」接著表示：「剛好這幾天回到台灣，那天早上（4／3）在餵小朋友吃早餐就天搖地動，我其實也很害怕，因為沒遇過這麼大的地震，很可怕！」
AKIRA表示：「地震是我們不可預測的天災，所以也希望每一位都能具備防災意識跟知識，有臨時應變的能力。」他透露逃跑當下兒子的腳卡住，一時慌張只好把整個兒童座椅拔起來帶走，太太林志玲也在一旁，「可能因為東西都倒了，爸爸的情緒也變得不一樣，所以小孩有嚇到有哭」。
事實上，AKIRA昨（4）日透過公司捐出1000萬日幣（約台幣210萬元）賑災，他說：「現在電視還是都在報導災情的新聞，八木也希望透過自己的力量，帶給台灣民眾更多的勇氣，所以不取消演出，決定如期來台。因為我們2009年在台北設立EXPG（LDH演藝訓練專業學校），於公於私都跟台灣有著深厚情誼，公司希望透過微薄之力做出一點貢獻，雖然公司很渺小，但還是希望能透過演藝表演，為台灣帶來更多力量。遇到這種災難，更應該發揮影響力，做出更正面、更有意義的事。」
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