「花蓮馮迪索」跑贏山崩影片瘋傳！側拍視角曝光更驚人：從容不迫
台灣3日一早發生規模7.2強震，造成花蓮崇德山土石崩塌，當時一台神車如表演特技般，高速從沙塵中逃出，影片隨即在網路上瘋傳，車主甚至被封為「花蓮馮迪索」。然而有另一名網友貼出其他視角的側拍影片，表示當時「花蓮馮迪索」只是慢慢開而已，車速並沒有特別快。
記者賴禹妡／綜合報導
7.2強震來襲之後，花蓮崇德山土石崩塌，當時大片沙塵吞沒整個道路，沒想到竟有一台休旅車破塵而出，趕在被土石掩埋之前衝出危險地帶，最終順利逃脫，整個過程如同在拍電影《玩命關頭》般驚險，甚至還有人稱車主為「花蓮馮迪索」。
不過，有另一名網友曬出別的視角側拍影片，可以看出車輛從塵土中駛出後，速度並沒有想像中飛快，而是正常速度行駛，該網友也表示「慢慢開而已，從容不迫」。影片曝光後再度引起熱烈討論，有人推論背後原因「因為車上測速器一直響：前方測速照相，限速50公里，300公尺…200公尺…100公尺…通過。車主速限可能壓在59km左右」。
經銷商急尋「花蓮馮迪索」
由於「花蓮馮迪索」影片爆紅，該車款品牌花蓮經銷商特地在臉書發文寫下，「浩劫歸來的車主，我們關心您！花蓮強震災區至今還是餘震頻傳，公司給予救災人員最大的敬意，小編看到新聞中逃過一劫的車主影片真的擔心又震驚，希望這位車主看到貼文可以發聲報個平安」。
經銷商呼籲該名車主帶著渡過浩劫的愛車，回到服務車廠進行徹底檢查，「持續讓我們帶給您最佳的行車安全守護」。另外，災情期間受損的車輛也歡迎回廠，「我們將協助車主們把愛車快速復原，持續提供您最好的行車便利，我們將持續提供最好的行車安全防護，守護您與最愛的家人」。