黃子佼買偷拍影片觸法！張小燕被逼表態「是妳一手帶出來的」

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同天黃子佼也被爆出購買未成年少女的偷拍片，張小燕卻對此悶不吭聲，不少網友湧進張小燕臉書砲轟，「你的徒弟嚇到大家了，好噁心好可怕，一直犯罪妳卻安安靜靜的，你們的勢力真的好可怕」、「地震的死傷比不上您高徒的驚悚」、「既然黃是您的愛徒，請奉勸他離開演藝圈，不要助紂為虐」、「地震是天災，但是購買兒童性犯罪影片卻是人禍。我尊重您是演藝圈大前輩，希望您能發聲帶頭抵制兒少性犯罪，相信會有很好的作用！」
去年6月黃子佼被爆出曾對少女性騷擾、拍裸照，張小燕受訪時說：「孩子沒教好，我深深覺得痛」。神隱一個月後，黃子佼在臉書上發出2萬字長文，向多年前的受害者、社會大眾道歉，張小燕被問到有沒有想對徒弟說的話，她罕見撂下重話：「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心。」
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