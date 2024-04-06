黃子佼節目「十指緊扣女童」！表情不對勁畫面曝　小燕姐緊急阻止

黃子佼買偷拍影片觸法！張小燕被逼表態「是妳一手帶出來的」

▲張小燕身為黃子佼師傅，徒弟買偷拍影片觸法，張小燕也被網友逼要她出面發聲。（圖／翻攝自張小燕臉書）
▲張小燕身為黃子佼師傅，徒弟買偷拍影片觸法，張小燕也被網友逼要她出面發聲。（圖／翻攝自張小燕臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼日前被檢方搜出他長期購買偷拍論壇上的影片，其中還有7部是未成年少女偷拍片，行徑受到外界抨擊。黃子佼16歲就受到老闆、師傅張小燕提攜，如今黃子佼出事而張小燕這幾日都沒表態，大批網友湧入她的臉書直喊「兒童色情零容忍，請勿協助黃子佼復出。」

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綜藝大姊張小燕自2018年結束手上節目《小燕有約》後，就過著退休生活，偶爾在社群上發文與粉絲互動。3日台灣發生芮氏7.2規模大地震，張小燕也臉書上發文關心民眾，「大家都嚇到了吧？跟親朋好友互報平安，平安最重要」。

▲黃子佼、張小燕曾一起獲金鐘獎，師徒感情極佳。（圖／翻攝自臉書，2018.10.14）
▲黃子佼（左）16歲就簽進張小燕的公司，師徒感情深厚。（圖／翻攝自臉書）
同天黃子佼也被爆出購買未成年少女的偷拍片，張小燕卻對此悶不吭聲，不少網友湧進張小燕臉書砲轟，「你的徒弟嚇到大家了，好噁心好可怕，一直犯罪妳卻安安靜靜的，你們的勢力真的好可怕」、「地震的死傷比不上您高徒的驚悚」、「既然黃是您的愛徒，請奉勸他離開演藝圈，不要助紂為虐」、「地震是天災，但是購買兒童性犯罪影片卻是人禍。我尊重您是演藝圈大前輩，希望您能發聲帶頭抵制兒少性犯罪，相信會有很好的作用！」

▲▼張小燕也因徒弟黃子佼犯罪受到波及。（圖／張小燕臉書）
▲▼張小燕也因徒弟黃子佼犯罪受到波及。（圖／張小燕臉書）
▲▼張小燕也因徒弟黃子佼犯罪受到波及。（圖／張小燕臉書）
 
去年6月黃子佼被爆出曾對少女性騷擾、拍裸照，張小燕受訪時說：「孩子沒教好，我深深覺得痛」。神隱一個月後，黃子佼在臉書上發出2萬字長文，向多年前的受害者、社會大眾道歉，張小燕被問到有沒有想對徒弟說的話，她罕見撂下重話：「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心。」

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