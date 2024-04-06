蔡壁如遭周榆修設局？柯文哲：一定是誤會、都照黨中央決定
雲林麥寮鄉長、虎尾鎮長補選將在4月13日進行，各方人馬也在做最後衝刺，民眾黨主席柯文哲也到麥寮Long stay輔選。然而昨前立委蔡壁如等候柯文哲時，與市黨部主委江和樹咬耳朵，抱怨疑遭黨祕書長周榆修設局，讓支持者以為她故意和柯文哲作對。對此，柯文哲今（6）日受訪時表示，這一定是誤會，全黨挺一人都不夠了，怎麼會有誰叫誰不要到地方輔選。
記者邱新博／台北報導
民眾黨主戰場在麥寮，但虎尾補選卻出現暗流；蔡壁如此前3月8日時到虎尾鎮與無黨籍鎮長候選人黃美瑤合體，引起當地政壇錯愕，因為柯文哲支持的國民黨丁學忠順利當選，補選時丁學忠力挺無黨籍的鎮代會主席林嘉弘，加上3天前民眾黨釋出柯文哲推薦林嘉弘的影片，更令大家懷疑蔡壁如刻意和柯文哲對著幹。
在昨日直播時，蔡壁如也跟台中市黨部主委江和樹咬耳朵，抱怨疑遭黨祕書長周榆修設局，讓支持者以為她故意和柯文哲作對，跟質疑黨中央不讓蔡壁如去麥寮。
柯文哲今天受訪時被問及表示，「這一定是誤會啦，因為我們全體去去支持一個人都不夠，怎麼會叫說誰不要來，這一定是誤會。」但蔡壁如已經在虎尾支持了黃美瑤，柯文哲則說，民眾黨在虎尾鎮沒有提名人，那按照我們的規定說如果沒有提名人的話，沒有特別支持誰，但是在戰之前；那在內部討論之後，我們跟林嘉弘是比較熟的，在黨中央沒有決策之前，支持誰都是個人行為，如果黨中央有決定的話，就是照黨中央。
至於有沒有去跟蔡壁如溝通，柯文哲說，這種事情不用意氣用事，中央有決定的話就照黨中央的做。