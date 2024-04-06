黃子佼道歉「一堆人喊加油」！潔哥氣到抓狂：都是在給受害者打臉

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潔哥直言，「自己有女兒的看到這種新聞真的會很煩躁，犯罪者居然還有人支持聲援是他媽的有Ｘ嗎？加油的人都是在給受害者打臉，是加油Ｘ小。」她說，身為媽媽也只能努力加強孩子的性觀念，再加上幼兒園也都有相關課程。最後，潔哥再度開砲黃子佼，「然後這一些噁男，他們很多自己都有女兒，當他們女兒很衰，真的！」
據了解，黃子佼向檢方坦承，在過去6年以來持續有到偷拍論壇「創意私房」並以會員身分購買這些色情不雅片。而這個網站「創意私房」則被外界形容是「台版N號房」，內容多半為偷拍的影片或照片，也牽涉到許多女性受害者，其中不乏未成年相關。由於創辦人身分不明，再加上網站是在美國架設，且制度非常嚴謹，令警方相當頭痛。
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