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黃子佼道歉「一堆人喊加油」！潔哥氣到抓狂：都是在給受害者打臉

▲黃子佼（右）為購買未成年不雅片道歉後，仍有一堆人持續聲援喊加油。為此，潔哥（左）氣到抓狂發文痛批，「加油的人都是在給受害者打臉。」（圖／潔哥FB、NOWnews攝影中心）
▲黃子佼（右）為購買未成年不雅片道歉後，仍有一堆人持續聲援喊加油。為此，潔哥（左）氣到抓狂發文痛批，「加油的人都是在給受害者打臉。」（圖／潔哥FB、NOWnews攝影中心）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣名主持人黃子佼在2023年爆出MeToo風波，3日又被檢方查出持有上百部女性不雅片，其中還有7部是未成年少女相關，更令人震驚的是，在MeToo風波後，黃子佼仍持續購買這些影片。怎料，黃子佼道歉後仍獲得不少民眾留言聲援，引發爭議。對此，網紅潔哥（李秉潔）則痛批「是他Ｘ的有病嗎？加油的人都是在給受害者打臉！是加油Ｘ小？」

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潔哥5日在臉書發文質疑，「黃子佼真的噁到不行，為什麼還有人會幫他加油？」並點出黃子佼是在MeToo風波後仍持續購買不雅色情片，「重點是未成年、未成年、未成年！7片代表有7個少女受害，還有人說才7片，7你ＸＸ啦！一片都不行好嗎？」

▲潔哥車禍。（圖／潔哥臉書）
▲作為媽媽的潔哥，坦言看到新聞很煩躁，不解竟然有人聲援黃子佼。（圖／潔哥臉書）
潔哥直言，「自己有女兒的看到這種新聞真的會很煩躁，犯罪者居然還有人支持聲援是他媽的有Ｘ嗎？加油的人都是在給受害者打臉，是加油Ｘ小。」她說，身為媽媽也只能努力加強孩子的性觀念，再加上幼兒園也都有相關課程。最後，潔哥再度開砲黃子佼，「然後這一些噁男，他們很多自己都有女兒，當他們女兒很衰，真的！」

據了解，黃子佼向檢方坦承，在過去6年以來持續有到偷拍論壇「創意私房」並以會員身分購買這些色情不雅片。而這個網站「創意私房」則被外界形容是「台版N號房」，內容多半為偷拍的影片或照片，也牽涉到許多女性受害者，其中不乏未成年相關。由於創辦人身分不明，再加上網站是在美國架設，且制度非常嚴謹，令警方相當頭痛。

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▲潔哥痛批聲援黃子佼的人士，是在給受害者們打臉。（圖／潔哥FB）
▲潔哥痛批聲援黃子佼的人士，是在給受害者們打臉。（圖／潔哥FB）

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