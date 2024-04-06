孟耿如幫黃子佼發聲！誤用成語偷改文被抓包　粉絲怒批：沒讀書

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但有眼尖的粉絲發現，孟耿如文中所寫的「做錯了該罰這點完全不置可否」，這段話誤用了「不置可否」的成語，孟耿如也在發文1小時候發現錯誤，將「不置可否」改為「無庸置疑」。
發文一出，不少粉絲都感到十分荒謬，除了批評黃子佼的惡行外，同時也對於孟耿如幫丈夫發言還誤用成語感到錯愕，並表示：「沒讀書嗎？」、「說要字字斟酌結果連成語都用錯。」、「不置可否？書讀哪裡去了！」
根據教育部成語典顯示，不置可否的意思是：「不說可以，也不說不可以。形容不表示任何意見」，近義的成語為「不置一詞、含糊其詞、模稜兩可」。然而，孟耿如使用的成語明顯跟她所想表達的大相徑庭，因此才馬上將自己的文章內容作修改。
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