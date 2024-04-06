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孟耿如幫黃子佼發聲！誤用成語偷改文被抓包　粉絲怒批：沒讀書

▲孟耿如（右）為丈夫黃子佼發聲，因誤用成語並在事後修改文章被抓包。（圖／翻攝孟耿如、黃子佼臉書）
▲孟耿如（右）為丈夫黃子佼發聲，因誤用成語並在事後修改文章被抓包。（圖／翻攝孟耿如、黃子佼臉書）

記者張一笙／綜合報導

孟耿如昨（5）日下午在臉書發文，替丈夫黃子佼持有未成年少女不雅影片的行為道歉，文章中誤用「不置可否」引發粉絲們批評，直到1小時後她才發現錯誤，趕緊刪掉原文改為「無庸置疑」，不少粉絲們看完後都直搖頭表示：「沒讀書。」

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▲孟耿如在臉書上為丈夫發聲，未料用錯成語。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲孟耿如在臉書上為丈夫發聲，未料用錯成語。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
孟耿如在文中提到自己害怕傷害到更多人，所以盡量做到面面俱到，也想字字斟酌地轉達她在事件中所看到的。孟耿如先是表示：「未成年的性議題事件，做錯了該罰、該承擔、該面對，這點完全不置可否，判決的結果完全尊重司法給的懲處。」

但有眼尖的粉絲發現，孟耿如文中所寫的「做錯了該罰這點完全不置可否」，這段話誤用了「不置可否」的成語，孟耿如也在發文1小時候發現錯誤，將「不置可否」改為「無庸置疑」。

▲黃子佼捲入MeToo風波後，還買未成年少女偷拍片，讓外界無法原諒他，要他永遠消失演藝圈。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼爭議事件持續延燒，不少藝人出面批評黃子佼。（圖／記者葉政勳攝）
發文一出，不少粉絲都感到十分荒謬，除了批評黃子佼的惡行外，同時也對於孟耿如幫丈夫發言還誤用成語感到錯愕，並表示：「沒讀書嗎？」、「說要字字斟酌結果連成語都用錯。」、「不置可否？書讀哪裡去了！」

▲孟耿如站台女鞋概念店。（圖／NEW STEP）
▲粉絲指出孟耿如明明說要「字字斟酌」，卻還用錯成語實在不可取。（圖／NEW STEP）
根據教育部成語典顯示，不置可否的意思是：「不說可以，也不說不可以。形容不表示任何意見」，近義的成語為「不置一詞、含糊其詞、模稜兩可」。然而，孟耿如使用的成語明顯跟她所想表達的大相徑庭，因此才馬上將自己的文章內容作修改。

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