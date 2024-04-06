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昔挺黃子佼「等你回來」挨轟！女星如今卻改口痛斥：無法原諒

▲曾喊話力挺黃子佼（左圖）：「等你回來」，李培禎如今改口痛斥他：「侵害未成年兒童無法原諒。」（圖／記者陳明中攝影、李培禎臉書）
▲曾喊話力挺黃子佼（左圖）：「等你回來」，李培禎如今改口痛斥他：「侵害未成年兒童無法原諒。」（圖／記者陳明中攝影、李培禎臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

黃子佼遭控2起誘拍裸照、強吻性騷擾案件，後因罪證不足不予起訴，本以為要絕處逢生的他，又被檢警逮到購買非法偷拍論壇影片上百部，包含7部「未成年少女偷拍影片」。曾經力挺黃子佼的藝人李培禎，如今也改口痛斥：「侵害未成年兒童的犯罪事件，這真的完全無法原諒。」

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▲李培禎改口不挺黃子佼。（圖／李培禎FB）
▲李培禎改口不挺黃子佼。（圖／李培禎FB）
黃子佼曾是演藝圈中的金牌主持人，更是許多後生晚輩敬重的前輩，他在被爆出性騷擾事件後，2023年2月於臉書發文致歉「吹哨者」受害人Zofia小姐：「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。」當時貼文底下眾多藝人聲援黃子佼，以溫哥華華裔小姐選美冠軍出道的李培禎曾說：「等你回來」，遭到眾人撻伐。

▲李培禎曾經聲援黃子佼。（圖／黃子佼FB）
▲李培禎曾經聲援黃子佼。（圖／黃子佼FB）
李培禎如今改口稱：「曾經是我在主持專業中欽佩的前輩。一開始的#MeToo事件，我曾認為那是多年前的道德瑕疵，若是真的能知錯能改的話，為以往的過錯負責、付出代價、真心悔改，還是能成為對社會有貢獻、對妻女負責的人。」她說自己一直在等著看黃子佼對被害人是否有實質的補償，但如今真的無法原諒他：「但這次的事件是侵害未成年兒童的犯罪事件，這真的完全無法原諒。」

▲李培禎改口斥責黃子佼內容。（圖／黃子佼FB）
▲李培禎改口斥責黃子佼內容。（圖／黃子佼FB）
面對李培禎改口不挺黃子佼的言論，網友不買單開嗆：「原來在妳眼裡#MeToo只是道德瑕疵，因為被摸、被猥褻的人不是妳，所以不關妳的事，所以無腦瞎挺？？他的人生在你們的支持鼓勵下得以重生，那那些被偷拍的女性呢？她們的人生如何重來？這垃圾的購買是助長犯罪，他還買到變高級會員，不是發生在妳身上的妳都不會疼痛是嗎？妳要不要被偷拍讓我們也觀賞一下？反正又不會少一塊肉！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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