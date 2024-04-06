昔挺黃子佼「等你回來」挨轟！女星如今卻改口痛斥：無法原諒

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李培禎如今改口稱：「曾經是我在主持專業中欽佩的前輩。一開始的#MeToo事件，我曾認為那是多年前的道德瑕疵，若是真的能知錯能改的話，為以往的過錯負責、付出代價、真心悔改，還是能成為對社會有貢獻、對妻女負責的人。」她說自己一直在等著看黃子佼對被害人是否有實質的補償，但如今真的無法原諒他：「但這次的事件是侵害未成年兒童的犯罪事件，這真的完全無法原諒。」
面對李培禎改口不挺黃子佼的言論，網友不買單開嗆：「原來在妳眼裡#MeToo只是道德瑕疵，因為被摸、被猥褻的人不是妳，所以不關妳的事，所以無腦瞎挺？？他的人生在你們的支持鼓勵下得以重生，那那些被偷拍的女性呢？她們的人生如何重來？這垃圾的購買是助長犯罪，他還買到變高級會員，不是發生在妳身上的妳都不會疼痛是嗎？妳要不要被偷拍讓我們也觀賞一下？反正又不會少一塊肉！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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