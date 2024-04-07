罕見「日全食」4/9登場！3星座小心破財生病　開運方法、禁忌快看

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⚠️獅子座：投資注意，人際互動差
獅子座的在日全食後容易碰上投資風險，尤其從事投機行為的投資時，更可能會因此失敗，就連在職場上也會遇上諸多挑戰、工作情況不穩定。獅子座下半年情緒很不穩定，若想避開厄運，應要避開投資風險性高的產業，平時工作也要小心謹慎、面對所有大小挑戰，才能確保小錯誤不會成為大麻煩，也容易陷入朋友決裂要注意自身情緒。
⚠️摩羯座：小病不斷，大病難醫
摩羯座在日全食後，恐怕會發生較多的突發性健康問題，一旦有所輕忽，並未及時處理、就醫的話，可能就會發生「小病變大病」的情況，並引發許多不必要的開銷。小孟老師建議，摩羯座最重要的任務，就是好好注意身體健康並多加養生，假設真不幸染病上身，也要儘速就醫檢查、治療。
⚠️牡羊座：疑心病重，感情不穩
牡羊座日全食發生後在心理方面一直存在著疑慮，恐會有引發人際問題的風險，有可能是信任上的問題，也可能是感情方面的疑慮，小孟老師建議，牡羊座應該要放寬心，好好處理過去的種種不愉快，否則事情累積地越多，就會變得更難處理。
日全食後把握機會 3星座運勢超旺
🟡射手座：美滿家庭，財庫足
射手座財務將因家庭和樂而富足，日全食後，家庭是個人的財庫，賺到錢就得把錢守好，因此好好經營家庭關係，讓家庭歡樂美滿，能更無後顧之憂打拼事業。也有機會因為家庭和諧，親友來介紹更佳的財務收入管道，甚至是工作機會，所以這個月把家庭顧好，會是最好的投資。
🟡處女座：斜槓人生，人脈好
處女座日全食後正財位開始走好運，平日在本業上的辛勞，將會呈現好的收入，也可以趁日全食後，順勢為自己的工作訂一個新的目標，日後會發現這一切的辛勞都是值得的。
🟡天秤座：工作狂人，事業財
天秤座日全食後幸運星的發光發亮，這時會比平常更有衝勁，可比上工作狂的精神，覺得累也開心的想法。所以只要在本業上好好的認真打拼，老闆會看到努力、得人賞識，有加薪的機會；業績得到客人的讚賞，回頭客增加，客入也不斷向外推薦，使得你們的收入也不斷上漲，好運會幫助帶來更財運。
小孟老師提醒，古代日全食發生容易動盪，因此負面能量大增，不宜與人爭吵，不宜衝動行事，包括不宜在當日投資、不宜在當日告白求婚、禱告等，此外也要注意人際關係，有些人際欠佳的人，容易在日全食當天與人爭吵，最後不宜去極陰之地，以免有負面能量干擾自身磁場。