3台北市民花蓮地震罹難 社會局慰問發5萬急難救助金
針對0403地震造成台北市民眾死亡或因房屋毀損恐無法居住等情形，社會局已啟動相關關懷及救助機制。截至4月5日，北市社會局接獲花蓮災區有3名市民罹難，社會局長姚淑文及副局長已分別至受難者家中慰問，並發放5萬元急難救助金予家屬慰問。另依災害分工，罹難者將由花蓮縣政府協助簽領核發衛生福利部（20萬元）、賑災基金會（40萬元）及花蓮縣政府（20萬元）之死亡補助。
記者邱新博／台北報導
另外，社會局表示，中正區忠勤里中華路二段一棟公寓因地震造成樑柱受損，緊急疏散63名居民，除依親者外，有36名住戶由區公所安排於旅館暫時安置，北市府成立前進指揮所，有新工處、建管處、社會局、警察局、中正區公所及消防局進駐服務；另民間團體志工併入協助現場後勤關懷。因房屋非經修繕無法居住，可發放每人2萬元安遷救助金，每戶至多5人，最高10萬元。
社會局說明，安遷救助金依據內政部訂定「風災震災火災爆炸火山災害救助種類及標準」，災害救助金由災害發生地之直轄市、縣（市）政府發給，需實際居住且設籍之房屋如因地震造成受損致不堪居住，相關受損之認定有詳細規定，需經直轄市、縣（市）政府認定或其他經工務（建設）主管機關認定。