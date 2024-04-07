龍蝦、松葉蟹吃到飽！10大「高檔海鮮Buffet」PK　這家只要890元

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漢來美食集團旗下的漢來海港自助餐廳，目前在全台共有7家分店，最近升級菜色，在午、晚餐時段推出「松葉蟹腳海鮮鍋」，以及碩大飽滿的「泰式蒸生蠔」，並提供紅白酒搭配餐食無限暢飲服務。本季新菜還有孜然豬肋排、吮指椒麻雞，還有最近人氣頗高的酸菜魚，餐價最低為平日午餐890元+10%起（下午餐無松葉蟹鍋）。
另外，即日起至4月14日舉辦「玩食享樂節」，堪稱品牌史來最大回饋，總獎金價值接近百萬元，活動期間到任一分店消費，並在「來美食APP」完成集點，1點就可抽1次，最大獎是海港自助餐電子券套票30張（餐期任選），另有iPhone 15、漢來海港晚餐、下午餐1人免費等優惠。
📍旭集
隸屬於饗賓餐旅集團，專打日式料理的Buffet品牌，標榜九大和食名店區，尤其著重海鮮，強調是遍尋日本北海道、鄂霍次克海、廣島、九州、太平洋、澎湖、宜蘭等各式生猛食材，必吃的菜色包含現煎干貝、生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯、松葉蟹（雪蟹）腳，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色。餐價最低為平日午餐1390元＋10%(下午餐無松葉蟹)。
📍饗饗INPARADISE
隸屬饗賓餐旅集團，標榜日式、中式與異國料理兼備，分有八大餐區，並秉持理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」，饗饗各分店大多選擇開在高樓層，一店位在微風信義46樓，二店則在全新商辦大樓「宏匯i-Tower」39樓。將近200道菜色，鮑魚粥、牛肉湯、煎干貝、羊排、草蝦以及松葉蟹等各式蟳蟹，是必吃菜色。餐價最低為平日午餐1390元＋10%(下午餐無松葉蟹)。
📍島語自助餐廳
隸屬於漢來美食旗下，號稱是「漢來海港」今年10月全新升級版的「島語自助餐廳」，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐點裡吃得到鱈場蟹、松葉蟹、溫生蠔等。餐價最低為平日午餐1490元＋10%。
📍台北喜來登館-十二廚自助餐廳
台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起至4月18日，於每週二、四晚餐餐期推出龍蝦料理吃到飽，人氣龍蝦料理輪番上陣，餐檯升級不加價；預付完成加碼再享每人1份「龍蝦海鮮桶」。菜色包含香辣吮指的「新加坡辣炒龍蝦」、濃郁松露香「松露龍蝦沙拉」、滋味鮮爽的「龍蝦海苔捲」以及全新推出、香料馥郁的「印度馬萊龍蝦海鮮咖哩」等誘人美味。菜色華麗升級不加價，提前預付完成加碼送澎派「龍蝦海鮮桶」，餐價最低為平日晚餐1,490元+10%起。
📍台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」
即日起至5月31日推出「炙味‧火烤季」，彙集頂級食材如松葉蟹、生蠔、西班牙伊比利豬，以及美福嚴選日本A5和牛與美國SRF極黑和牛等鮮味，從午餐到晚餐以炙烤、炭烤等烹調方式推出；還有晚間限定的爐烤日本大生蠔，或者海陸雙拼「炭烤小羔羊肩排搭配干貝、油封鮑魚」的組合等。餐價最低為平日中午1,600元+10％。
📍寒舍艾美「探索廚房」
即日起至4月17日的每週一、三、五，與清明四天連假推出「超嗨！龍蝦日」，菜色華麗升級不加價，午、晚餐限定。端出各式異國風味打造龍蝦大餐，像是現烤的義式「窯烤龍蝦披薩」、澎派餡料的日式「龍蝦花壽司」與「龍蝦鮭魚卵海鮮丼飯」、飽滿吸附海鮮湯頭精華的粵式「干貝龍蝦響米泡飯」、誘人奶香四溢的「爆炒奶油龍蝦」等，豪邁享受龍蝦饗宴。餐價最低為平日午餐1690元+10%。
凡於預訂用餐時，完成信用卡綁定作業，每位成人賓客可獲得「龍蝦海鮮桶」乙份。此外，寒舍生活App會員獨享天天用餐95折，逢週三直接享85折，最超值。現在加入App成為新會員，加碼再送100元抵用金。
📍泰市場
晶華酒店集團旗下「泰市場」上個月初於大直英迪格酒店四樓重新開幕，標榜有現流海鮮、熱食窯烤、及南洋甜品三大餐區，料理道數90道。最受歡迎的「現流海鮮區」，使用來自台東成功漁港的現流魚獲製成的各式生魚片及魚生，看得到之前的招牌菜色如生食級天使紅蝦、甜蝦與干貝，周末更是加碼提供個頭碩大的泰國蝦，以及鮮甜的松葉蟹腳，餐價為假日每人1880元+10%（平日無松葉蟹腳）。
📍文華Cafe
位在台北文華東方酒店內的人氣自助餐廳文華Café，週一至週四的午間時段為半自助式「平日午間饗．吃．吧」，但最受矚目的則為週五~日的午餐時段「週末午間 鮮．吃．吧」半自助式饗宴，顧客可選擇主菜，另包含無限暢享自助餐點，菜色內容包含日本帝王蟹、小龍蝦以及各式蟹類等，還有米其林一星「雅閣」中餐廳最著名的叉燒皇、京式櫻桃烤鴨等，當然甜點則由飯店內知名的「文華餅房」提供。餐價按照每人所選的主菜而訂，每位2580元+10%起跳。
📍饗A Joy
位於台北101的86樓，不僅是全台最高的Buffet餐廳，也是史上最貴buffet，晚餐時段每人高達3880元+10%，等於是破4全的天花板級價格。能吃到多樣高檔海鮮菜色，像是有帝王蟹、松葉蟹（雪蟹）、鮑魚、干貝、現開生蠔、胭脂蝦，甚至還有高檔粵菜餐廳才能見到的魚膠所做成的佛跳牆等各式料理，一應俱全。餐價為最低是平日午餐3280元+10%。
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