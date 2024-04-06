韓國瑜清明節發文「千年歷史」「台灣地區」挨批 王鴻薇嗆：無聊
花蓮強震，適逢清明節連假，立法院長韓國瑜在臉書說，清明掃墓祭祖在我國已有千年歷史。然清明前夕，台灣地區發生嚴重地震災情，請所有朋友千萬小心為上、務必注意安全。但「千年歷史」、「台灣地區」等字眼卻遭綠營猛批。國民黨立委王鴻薇反嗆，如果民進黨只能在貼文上抓韓國瑜的小辮子，顯示他們真的滿悲哀、滿可憐，拿清明節做政治操作很無聊。
記者何哲欣／台北報導
王鴻薇5日在政論節目《大新聞大爆卦》說，民進黨主席賴清德在競選總統期間說《中華民國憲法》是災難，但選後綠營每個人都把《憲法》當寶、搶著當大法官嗆別人違憲，簡直精神錯亂。
王鴻薇說，韓國瑜擔任立法院長以來，民進黨不只是拿放大鏡，是拿顯微鏡來檢驗，但是都沒有抓到什麼樣的把柄，結果韓國瑜在清明節發了問好的貼文，綠營就好像抓到了小辮子，「民進黨是不要過清明節？不要掃墓了？一句『台灣地區發生嚴重地震災情』就是矮化台灣主權？就是中共同路人？」
王鴻薇痛批，如果民進黨跟側翼要去抓韓國瑜的小辮子，只能在這種貼文上去抓的話，真的滿悲哀的、滿可憐的，我只有兩個字送給他：無聊！你們是不是連假放得太閒了？用這個去抓韓國瑜，也代表你們真的沒有什麼可以抓的。」