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傅崐萁禮盒山惹議　名嘴逆風挺：一張照片影射貪婪、操作手段太低

▲傅崐萁分享家中地震後景象，地板全部都是禮品，引發外界討論。（圖／記者葉政勳攝）
▲傅崐萁分享家中地震後景象，地板全部都是禮品，引發外界討論。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳佩君／台北報導

花蓮發生強震，國民黨立院黨團總召傅崐萁3日搭小型福克直升機回花蓮勘災，4日卻在臉書分享「家中一片狼藉」景象，滿地是各式各樣的禮盒、酒，被酸「收禮收到手軟」，而該文章事後也被刪文。對此，名嘴羅友志今（6）日質疑，傅崐萁照片裡的禮物，是收來的民脂民膏？「這大概是2024我聽過最好笑的笑話了！」

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傅崐萁日前在臉書PO出「禮盒山」引發外界討論，不過，羅友志則在臉書表達不同看法。他直言，可以討厭「花蓮王」，他也一天到晚批評傅，但不要在災難面前、在百姓面前，秀下限。

「傅崐萁有沒有在花蓮藉勢藉端、政治鬥爭？我沒證據，也沒意見」，羅友志說，傅崐萁年輕時期早就致富，甚至是國民黨當今多少政治人物的金主，資助多年，這是大家都知道的事，「一張照片，影射他貪婪到要收禮才辦事，我覺得操作手段太低等了，要，抓住證據、一槍斃命」。

羅友志批評，這種低階政治鬥爭，正是大家厭惡藍綠惡鬥的原因所在，「這場歷史大震，新聞早就淡了，多數人什麼時候關心過花蓮？老實說，政治人物我只看到一個，傅崐萁」。

「執政黨，拼命大外宣，印度總理對我們多關心、紐西蘭對我們多疼愛...然後呢？從此花蓮不地震了嗎？土壤液化區的危機解決了嗎？」羅友志直言，刷新聞都是台灣好棒、台灣好有韌性，這次是幸運，發生在花蓮，是東部幫西部擋了一槍，讓西部歌舞昇平、繼續連假出遊...」。

「民眾黨呢？花蓮+地震，對你們而言，有什麼意義？」羅友志直言，去雲林開講囉！政治可以競爭，是建築在關心百姓的上頭。

羅友志批評，台灣的政治，是盡情的在對手身上潑臟水、在百姓痛苦上灑鹽，一場百年災難，被你們拿來攢自己的政治財，應該嗎？

對於傅崐萁刪文，羅友志反問說，公眾人物刪留言為什麼不行？他不太刪留言，但很愛封鎖出言不遜、沒腦袋的政治粉，最近封了4、500個，「我犯了什麼天條呢？」

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