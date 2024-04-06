台灣避難所效率震撼日媒！地震後4小時「帳篷、淋浴間」飆速蓋好
台灣3日一早發生規模7.2強震，導致許多地方坍塌，各地災情頻傳，尤其花蓮更是重災區。日本同樣屬於地震頻繁國家，相當關注這起地震，有日媒特地前往花蓮一處收容所採訪，發現該收容所具備冷氣帳篷、熱水淋浴間、流動廁所等設施，且在地震發生後4小時就全數設置完畢，讓他震驚表示「這個速度值得注意」。
記者賴禹妡／綜合報導
日本TBS電視台記者須賀川拓昨日在社群平台X發文，他在台灣強震發生後，前往花蓮一處容納超過百年的收容所採訪，該收容所設置36個配有冷氣的中型帳篷，戶外則搭建20個帳篷供擔心餘震的民眾使用。除此之外，收容所還有10座流動廁所、10座軍方搭建的熱水淋浴間，以及由志工提供服務的按摩「紓壓小站」和諮商窗口。
須賀川拓特別強調，這些設施都是於地震後4小時設置完畢，雖然以災害規模、人口、地理條件等差異，無法與日本進行簡單比較，「但這個速度卻是值得注意的」。不只如此，有PTT網友觀察國際各家媒體報導，發現幾乎都是一面倒稱讚台灣的災後處理，讓原PO直呼「這次地震，全世界都在稱讚台灣是先進國？」
事實上，此次須賀川拓採訪的收容所屬於慈濟慈善組織，在這次7.2強震發生過後，慈濟迅速將逾百組「福慧床」、「福慧隔屏」送到收容安置地點。尤其「福慧隔屏」更是提供給女性受災戶，因為女性受災戶夜間在收容所常覺得沒有安全感，促使慈濟研發出這款提供十足隱私的隔屏。