啦啦隊冼迪琦「threads沒來留言」粉絲走心！女神好無奈：願體諒
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters女孩冼迪琦，在去年加入後人氣瞬間暴漲，憑藉可愛又親民個性，擄獲百萬象迷們喜愛。近日，社群平台threads卻流行用照片標記明星來留言的風潮，結果有粉絲因為沒等到冼迪琦的留言而走心，讓女神本人感到有些無奈，「我很想照顧每一個人的感受」，並希望大家體諒與理解。
記者詹鎰睿／綜合報導
據悉，threads近日開始流行標記明星來留言的風潮，包含陶晶瑩、柯震東等熱愛使用threads的名人，就連台灣籃球、棒球等一票運動員也紛紛跟上此風潮，更別說近幾年曝光度最高的啦啦隊女孩，盼能藉此來拉近與粉絲們的距離，以提高親民度。
怎料，就有冼迪琦的粉絲遲遲沒有等到本人來留言因而走心。為此，冼迪琦特地發文解釋，「我知道可能有些人發了我的照片，我卻沒有野生留言，可能會走心什麼的，但『標記』和『演算法滑到』是兩回事，一個是有通知，就算有通知也有機會被洗走導致看不到；一個沒有通知，純粹靠演算法。」
最後冼迪琦則希望大家可以理解，並強調自己「很想照顧每一個人的感受，但這樣很不簡單的…希望大家也可以體諒從我這邊出發的角度，我也很謝謝大家對我的喜愛。」貼文也引來許多網友加油打氣，「辛苦了！」、「希望迪仔不要太在意，繼續帶快樂給我們」、「有被看到是幸運，沒有也沒關係，大家不要走心。」
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