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Gogoro電池終於雪恥了！車主「充電站拔2顆」愣住　滿電換法公開

▲電動機車龍頭Gogoro去年電池風波延燒5個月，近日不少車主發現電池逐步優化。（圖／Gogoro提供）
▲電動機車龍頭Gogoro去年電池風波延燒5個月，近日不少車主發現電池逐步優化。（圖／Gogoro提供）

記者張嘉哲/綜合報導

Gogoro電池逐漸優化看見成果！去年11月，國內電動機車龍頭Gogoro遇到開賣8年以來最大「斷電風波」，起因就是電池過於老舊，許多電池應該汰換而未更新，Gogoro承諾車主將陸續改善電池問題，也給予補償。然而時序過了5個月，改善成果終於被看見，近日有不少Gogoro車主在充電站陸續換到「滿電電池」，相當開心的在社團分享，期許未來Gogoro服務更加精進。

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車主等了5個月！Gogoro斷電風波比例降低、電池逐步優化

隨著斷電風波過了5個月比例已經降低，近日有不少Gogoro車主在臉書社團「Gogoro Taiwan Club」貼文指出「今天去換了電池！真是不敢相信拿到超級滿電的電池，而且預估里程逼近110公里」、「清明連假第一天換到滿電電池，預估里程103公里，超級開心」、「大家最近換到的電池是不是都還蠻多電的，那天換到一個滿電、預估里程105的啦！好開心，歷史新高」。

貼文曝光後，不少Gogoro車主也表示「有！我最近常常換到預估里程92、95的！」、「終於看到改善的成果了，目前最高換到預估里程90的」、「使用了綠點超級換電站之後，真的都是滿電電池居多，終於不用每天換電池」、「看來已經陸續優化了沒錯」；不過也有部分車主表示「我家這邊鬧區，現在還是60至70公里的居多」、「我最高只換到70過，真是羨慕」。

▲近日陸續有Gogoro車主開始換到滿電電池，且預估里程還逼近110公里，讓車主相當開心。（圖/Gogoro Taiwan Club）
▲近日陸續有Gogoro車主開始換到滿電電池，且預估里程還逼近110公里，讓車主相當開心。（圖/Gogoro Taiwan Club）
Gogoro一代電池剩下6%！官方每月新增1.2萬顆電池拼汰換

事實上，現在Gogoro Network全台充電站擁有超過130萬顆電池，其中採用最新21700電池芯規格的第三代電池佔比已經超過64%，而二代電池大約30%左右，第一代最初的電池只剩下6%，而Gogoro每個月都會新增1.2萬顆電池，顯現未來一代電池將陸續被汰換掉，也提升Gogoro車主的電池品質。

Gogoro在今年的目標，即是在換電站覆蓋率達到全台90%的目標，不僅希望提供在中油、便利商店、停車場、量販超市的充電站擴建，也針對熱門換電站進行電池質量的汰換，希望每位車主都能夠獲得最舒適、便利的騎乘體驗，不少車主也坦言「只要Gogoro電池陸續改善，就能夠重新回到神壇」。

▲Gogoro每月新增1.2萬顆電池能量，目前一代電池的佔比已經剩下6%，今年也將力拼充電站覆蓋率達90%，期望讓車主有更優質的騎乘體驗。（圖/Gogoro提供）
▲Gogoro每月新增1.2萬顆電池能量，目前一代電池的佔比已經剩下6%，今年也將力拼充電站覆蓋率達90%，期望讓車主有更優質的騎乘體驗。（圖/Gogoro提供）
Gogoro滿電電池換法超實用！內行天天滿電騎車

有內行人就透露，Gogoro車主可以下載「Gogoro Network APP」來找尋「Super GoStation® 超級電池交換站」，因為這種站別比起一般的電池交換站，該交換站可以提供超過100顆的電池，是Gogoro從2020年開始所建置，用以舒緩各個熱門地區電池交換的使用情況。

操作方法非常簡單，車主下載「Gogoro Network APP」之後，就可以打開看看住家附近、公司附近是否有「超級電池交換站」，如果地圖上出現「綠膠囊點」的話，就是代表是推薦前往的超級換電站，代表半徑5公里內有10顆以上的滿電電池，數字則是滿電電池數量，而現場則至少有上百顆電池可以做更換，不少內行車主都是靠這招每天都有滿電可更換騎乘。

▲Gogoro車主可以下載APP來查詢充電站的情況，尋找「綠點」來選擇換電池，可以換到滿格電池機會大增！（圖/Gogoro官網）
▲Gogoro車主可以下載APP來查詢充電站的情況，尋找「膠囊型綠點」的超級換電站來選擇更換電池，可以換到滿格電池機會大增！（圖/Gogoro官網）
綜觀來說，Gogoro這波斷電延燒了5個月之久，雖然造成部分車主的困擾，但追根究底「如果一樣產品沒有這麼多人愛用，電池的壽命肯定一定能更長久」，何況是全台已經有超過130萬顆電池在輪替，還是不足以應付龐大的車主，對於電動機車龍頭壓力來說，Gogoro肯定比車主更著急改善這樣的問題，如今終於看見電池改善的曙光，也被車主肯定，2024年如何繼續優惠電池系統，相信是Gogoro今年的最大課題！

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