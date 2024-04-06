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IU粉絲夜排4天遇7.2強震「死守小巨蛋」！搶頭香買到票感動快哭了

▲張小姐夜排4天3夜搶到頭香，直呼買到IU的演唱會門票超開心。（圖／記者陳明中攝）
▲張小姐夜排4天3夜搶到頭香，直呼買到IU的演唱會門票超開心。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓歌后IU（李知恩）今（6）日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦演唱會，主辦單位「寬魚國際」今下午3點加開「紅2A、紫2A」2區域票券，數量粗估百張，排到一號的幸運歌迷張小姐買到2張票後，開心表示：「睡4天值得了！」張小姐夜排時遇到7.2強震，當下確實猶豫逃跑，最後當機立斷守在位置上：「IU比較重要！」

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▲粉絲頁排搶IU門票。（圖／記者陳明中攝）
▲粉絲夜排搶IU演唱會門票，自製規範、發放號碼牌。（圖／記者陳明中攝）
IU台北演出2場皆加開「紅2A、紫2A」票券，分別為6日下午3點、7日下午1點在小巨蛋北區6號入口服務台販售，主辦單位公告明確表示「現場僅收現金、依開放票券選擇票價、不可選擇座位、請勿夜排。」仍有歌迷早於2日凌晨到場卡位。

2日第一位到場夜排的為台中北上的30歲張小姐，她跟朋友輪流排隊，3日遇到芮氏規模7.2強震，當下感到害怕，目擊對面水管爆掉慘狀，但都排了1天，最後決定留在現場，「滿可怕的，但IU比較重要」。

門票原定3點啟售，提早至2點57分開賣，張小姐連同朋友的票券買到手後，開心秀出票券受訪發表感言：「睡了4天值得了！大家都是為了看IU，就是求能進場！」那明天會再來排隊買7日的場次嗎？張小姐表示不會，有一場就滿足。

▲粉絲頁排搶IU門票。（圖／記者陳明中攝）
▲張小姐從台中北上，直呼在外睡了4天一切值得。（圖／記者陳明中攝）
事實上，今日現場票開賣前，售票處發生插隊爭議，因現場排隊的歌迷粗估600至700名，粉絲後援會自發號碼牌維持秩序，當整隊進場時，疑似傳出工作人員不認粉絲自製的號碼，雙方發生發生口角，最後號碼也被打散，未照順序入場；不過張小姐澄清權益沒受到影響，前後左右的歌迷亦是前幾天的熟面孔，對於後方爭執不太了解，場面混亂，各執一詞。

一名自稱「新竹周興哲」的歌迷受訪，排隊3天2夜順利買到票，他秀出票券幽默表示：「我2天沒洗澡了！但有洗臉，人中還長了痘痘！」他大方給記者拍照，搞笑表示：「要幫我把痘痘馬掉！」或許是稍晚就能入場見到偶像，身體異味與不適通通拋之腦後，好心情溢於言表。

▲新竹周興哲用票遮住痘痘，開心受訪。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲新竹周興哲用票遮住痘痘，開心受訪。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲粉絲頁排搶IU門票。（圖／記者陳明中攝）
▲▼排隊搶IU演出現場票的人潮粗估600至700人，隊伍沒有盡頭。（圖／記者陳明中攝）
▲粉絲頁排搶IU門票。（圖／記者陳明中攝）
 
▲粉絲頁排搶IU門票。（圖／記者陳明中攝）
▲▼第一批確保能買到票的歌迷，拿到票後開心受訪拍照。（圖／記者陳明中攝）
▲粉絲頁排搶IU門票。（圖／記者陳明中攝）
 
▲粉絲頁排搶IU門票。（圖／記者陳明中攝）
▲主辦單位負責人寬姐邱瓈寬親自坐鎮盯售票現場。（圖／記者陳明中攝）
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