IU粉絲夜排4天遇7.2強震「死守小巨蛋」！搶頭香買到票感動快哭了

我是廣告 請繼續往下閱讀
2日第一位到場夜排的為台中北上的30歲張小姐，她跟朋友輪流排隊，3日遇到芮氏規模7.2強震，當下感到害怕，目擊對面水管爆掉慘狀，但都排了1天，最後決定留在現場，「滿可怕的，但IU比較重要」。
門票原定3點啟售，提早至2點57分開賣，張小姐連同朋友的票券買到手後，開心秀出票券受訪發表感言：「睡了4天值得了！大家都是為了看IU，就是求能進場！」那明天會再來排隊買7日的場次嗎？張小姐表示不會，有一場就滿足。
事實上，今日現場票開賣前，售票處發生插隊爭議，因現場排隊的歌迷粗估600至700名，粉絲後援會自發號碼牌維持秩序，當整隊進場時，疑似傳出工作人員不認粉絲自製的號碼，雙方發生發生口角，最後號碼也被打散，未照順序入場；不過張小姐澄清權益沒受到影響，前後左右的歌迷亦是前幾天的熟面孔，對於後方爭執不太了解，場面混亂，各執一詞。
一名自稱「新竹周興哲」的歌迷受訪，排隊3天2夜順利買到票，他秀出票券幽默表示：「我2天沒洗澡了！但有洗臉，人中還長了痘痘！」他大方給記者拍照，搞笑表示：「要幫我把痘痘馬掉！」或許是稍晚就能入場見到偶像，身體異味與不適通通拋之腦後，好心情溢於言表。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。