天氣預報／鋒面來了！雷雨連3天「隨機轟炸」　氣溫下滑跌到1字頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉致均指出，明天、下週一，全台各地都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨「瞬間大雨、雷擊、強陣風」等較劇烈天氣現象，且「對流胞」會出現在哪個地區的不確定性大，適逢清明連假最後一天和開工日，民眾往返移動務必攜帶雨具並留意安全。
氣溫部分，明天變化不大，北部和宜蘭攝氏22至26度、中南部攝氏24至30度、花東攝氏23至29度，下週一氣溫全台略為下滑攝氏1至2度。
雷雨一路轟到下週二 下週三氣溫驟降
葉致均說明，全台不穩定的天氣將持續到下週二，不過下週二當天的降雨範圍有略微縮減，主要是中部以北、東半部及南部山區，其它為多雲，下週三，北部、東半部及中南部山區持續有「局部短暫雨」，下週四降雨再減少，僅剩東半部及北部山區有局部短暫雨，其它地區則是多雲的天氣。
較需注意的是氣溫部分，下週二鋒面通過後，東北季風隨即增強，持續降溫後，下週三北部及宜蘭天氣稍涼，部分地區低溫不到攝氏20度，不過很快的，下週四、下週五北台灣氣溫就會回升，但早晚仍稍涼。提醒民眾，最近因地震頻繁，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、坍方及落石，注意自身安全。