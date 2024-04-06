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天氣預報／鋒面來了！雷雨連3天「隨機轟炸」　氣溫下滑跌到1字頭

▲明日鋒面移動至台灣上空，全台各地都有降雨機率，且配合對流，各地將隨機出現雷雨。（圖／記者張志浩攝）
▲明日鋒面移動至台灣上空，全台各地都有降雨機率，且配合對流，各地將隨機出現雷雨。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

春季擾人的雷雨再度登場，中央氣象署預報員葉致均表示，明（7）日鋒面移動至台灣上空，全台各地都有降雨機率，且配合對流，各地將隨機出現雷雨，不穩定的天氣將維持至下週二（4/9），週三（4/10）封面後的冷空氣影響，北台灣和宜蘭氣溫轉冷，低溫將跌破20度，下週四（4/11）才會緩慢回溫、降雨明顯減少。

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▲受鋒面影響，雷雨在未來3天，將不定時襲擊全台各地，直到下週三才慢慢趨緩。（圖／中央氣象署提供）
▲受鋒面影響，雷雨在未來3天，將不定時襲擊全台各地，直到下週三才慢慢趨緩。（圖／中央氣象署提供）
明天天氣全日不穩　雷雨系統隨機出現

葉致均指出，明天、下週一，全台各地都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨「瞬間大雨、雷擊、強陣風」等較劇烈天氣現象，且「對流胞」會出現在哪個地區的不確定性大，適逢清明連假最後一天和開工日，民眾往返移動務必攜帶雨具並留意安全。

氣溫部分，明天變化不大，北部和宜蘭攝氏22至26度、中南部攝氏24至30度、花東攝氏23至29度，下週一氣溫全台略為下滑攝氏1至2度。

▲未來一週氣溫較明顯的變化在下週三，受到鋒面後東北季風增強影響，北台灣低溫將不到攝氏20度。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週氣溫較明顯的變化在下週三，受到鋒面後東北季風增強影響，北台灣低溫將不到攝氏20度。（圖／中央氣象署提供）
雷雨一路轟到下週二　下週三氣溫驟降

葉致均說明，全台不穩定的天氣將持續到下週二，不過下週二當天的降雨範圍有略微縮減，主要是中部以北、東半部及南部山區，其它為多雲，下週三，北部、東半部及中南部山區持續有「局部短暫雨」，下週四降雨再減少，僅剩東半部及北部山區有局部短暫雨，其它地區則是多雲的天氣。

較需注意的是氣溫部分，下週二鋒面通過後，東北季風隨即增強，持續降溫後，下週三北部及宜蘭天氣稍涼，部分地區低溫不到攝氏20度，不過很快的，下週四、下週五北台灣氣溫就會回升，但早晚仍稍涼。提醒民眾，最近因地震頻繁，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、坍方及落石，注意自身安全。

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