8歲搜救犬Roger立功！回頭聞2次成功找到遺體 受訪完萌咬麥克風
花蓮發生規模7.2地震，砂卡噹步道傳出有6人失聯，包含游姓一家五口與21胡姓女子，救難工作進行到第四天，今（6）日搜救犬Roger立功，在砂卡礑步道0.5公里處尋獲第3具遺體，確認是21歲的胡姓女子。Roger今天結束搜救工作後，仍充滿精神，看不出來是8歲老犬，即將退休享清福，稍早Roger與領犬員李信宏一起接受媒體訪問，結束採訪後Roger躍起一口咬住麥克風，模樣十分可愛。
記者孫唯容／綜合報導
花蓮縣與高雄市特搜隊今天第一梯次共派出12人3犬，在昨天發現2具遺體的區域擴大搜索，高雄市搜救犬Roger嗅出味道後，堅定站在確切位置，最後站在石頭上停下向下看，立即示意搜救人員前往，搜救員發現後馬上詢問「ROGER，找到了嗎」，搜救人員上前查看馬上說「找到了，看到腳了」。
領犬員李信宏表示，一開始搜救時，Roger就有經過第3位罹難者位置，不過嗅了一下就離開了，繼續尋找生還者，不過Roger又回頭嗅聞，最終確認找到遺體位置。
李信宏說明，由於搜救犬主要還是搜尋生還者，若找到生還者就會大聲吠叫，可能罹難者的味道對牠有些不同，所以聞一下就離開，最後感覺這是自己要找的，所以又回來嗅聞，自己看到Roger舉動覺得不對勁，立即詢問Roger，才看到罹難者的大腿，由於「因為遺體外表都是沙土，沒有近看完全不會發現」。
李信宏受訪結束，下一秒Roger立刻失控，當場咬住麥克風，還接著想再咬一口，領犬員趕緊拉住制止。事實上Roger已經8歲，即將退休，這次出勤依然表現不俗，只是看到麥克風卻沒忍住，領犬員笑說，「牠可能真的以為這是玩具啦。」