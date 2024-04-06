許光漢不當男神改當豬！搭擋劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶獻聲《八戒》

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許光漢說：「要關在錄音室專注，花好幾天的時間完全沉浸、投入配音角色裡面，必須花費很多肺活量和心力。我覺得八戒這角色很有趣，個性調皮，行為想法很跳tone，所以跟導演、聲音老師一起設計了一些豬叫聲、呼吸聲、喘息聲，現場大家也覺得蠻好玩的。」經歷過一輪聲音表演技巧訓練，許光漢展現過人天賦，精湛表現被導演邱立偉大讚：「許光漢專業又敬業，逗趣的表演更是超乎想像！」
《八戒》：決戰未來劇情描寫：科技與數據主宰一切的未來世界，舊城區人人嚮往移居以最新科技打造的「新世界」，然而唯有貢獻值最高的菁英，才有資格入住。八戒（許光漢 配音）是一個擁有街頭智慧卻常搞砸事情的魯蛇，為了讓奶奶（鍾欣凌 配音）到新世界過上好日子，違背良心與建商總裁牛魔王（庹宗華 配音）私下進行交易，八戒與理工男三藏（劉冠廷 配音）、火爆護衛悟空（庾澄慶 配音）、女機器人小淨（邵雨薇 配音），在未來世界冒險過程中將找到屬於自己幸福的真諦。電影《八戒》：決戰未來5月31日全台上映。
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