黃子佼節目「十指緊扣女童」！表情不對勁畫面曝　小燕姐緊急阻止

許光漢不當男神改當豬！搭擋劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶獻聲《八戒》

▲許光漢搭擋劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶，獻聲金馬最佳動畫長片《八戒》。（圖／甲上）
▲許光漢搭擋劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶，獻聲金馬最佳動畫長片《八戒》。（圖／甲上）

記者黃雅琪／綜合報導

金獎導演邱立偉繼本土成功IP《小猫巴克里》後，傾力打造第60屆金馬獎「最佳動畫長片」《八戒》：決戰未來，集結史上最華麗全明星配音陣容，許光漢化「聲」主角「最帥八戒」，搭檔「理工男三藏」劉冠廷，並與庾澄慶、邵雨薇、庹宗華、魏如萱獻聲飆戲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲動畫片《八戒》：決戰未來，榮獲第60屆金馬獎最佳動畫長片肯定。（圖／甲上）
▲動畫片《八戒》：決戰未來，榮獲第60屆金馬獎最佳動畫長片肯定。（圖／甲上）
許光漢曾於奧斯卡金像獎最佳動畫長片《蒼鷺與少年》中，為靈魂人物「蒼鷺」一角配音，富有磁性的魔力聲線瞬間引人進入魔法世界氛圍，獲日本吉卜力工作室認可。其實早在《蒼鷺與少年》之前，許光漢就已先為《八戒》：決戰未來獻出動畫配音處男秀，為了聲演「八戒」煞費苦心，他與導演邱立偉還特別為角色設計專屬聲線。

▲許光漢（右起）、邵雨薇、庾澄慶、劉冠廷，一起為《八戒》：決戰未來配音，在片中展開冒險旅程。（圖／甲上）
▲許光漢（右起）、邵雨薇、庾澄慶、劉冠廷，一起為《八戒》：決戰未來配音，在片中展開冒險旅程。（圖／甲上）
許光漢說：「要關在錄音室專注，花好幾天的時間完全沉浸、投入配音角色裡面，必須花費很多肺活量和心力。我覺得八戒這角色很有趣，個性調皮，行為想法很跳tone，所以跟導演、聲音老師一起設計了一些豬叫聲、呼吸聲、喘息聲，現場大家也覺得蠻好玩的。」經歷過一輪聲音表演技巧訓練，許光漢展現過人天賦，精湛表現被導演邱立偉大讚：「許光漢專業又敬業，逗趣的表演更是超乎想像！」

▲許光漢在《八戒》：決戰未來片中，化身主角「最帥八戒」。（圖／甲上）
▲許光漢在《八戒》：決戰未來片中，化身主角「最帥八戒」。（圖／甲上）
《八戒》：決戰未來劇情描寫：科技與數據主宰一切的未來世界，舊城區人人嚮往移居以最新科技打造的「新世界」，然而唯有貢獻值最高的菁英，才有資格入住。八戒（許光漢 配音）是一個擁有街頭智慧卻常搞砸事情的魯蛇，為了讓奶奶（鍾欣凌 配音）到新世界過上好日子，違背良心與建商總裁牛魔王（庹宗華 配音）私下進行交易，八戒與理工男三藏（劉冠廷 配音）、火爆護衛悟空（庾澄慶 配音）、女機器人小淨（邵雨薇 配音），在未來世界冒險過程中將找到屬於自己幸福的真諦。電影《八戒》：決戰未來5月31日全台上映。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

看不到IU演唱會！許光漢曝光香港拍攝新計劃　曖昧回應金像獎出席

許光漢《鬼家人》宇宙來了！《正港分局》再見男神爆笑扮直男刑警

許光漢「騎車約會」全被拍！《旅程》後座正妹身分曝光了

梁朝偉、劉嘉玲近5億豪宅疑曝光！情趣套房「透明衛浴」引人遐想

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞