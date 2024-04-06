艾瑞絲翻男同學手機「全是偷拍片」！替女生感嘆：要怎麼容忍這些

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艾瑞絲不禁回想爸爸曾對她說過的話，「男生都不是什麼好東西，爸爸自己也是男的，知道男生有多壞，他們怎麼配得上妳。」而外公也和她說，「妳那麼漂亮，不要亂交奇怪的男生。」
昔日長輩們的話也讓長大後的艾瑞絲有感而發，不禁直呼：「長大後也確實看盡了愛上夜店、酒店、嫖妓、愛拍性愛影片的男人，女生到底要大方的什麼程度才能容忍這些？」
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