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艾瑞絲翻男同學手機「全是偷拍片」！替女生感嘆：要怎麼容忍這些

▲「反骨男孩」成員艾瑞絲回憶國中時翻到男同學的手機裡全是偷拍影片，讓她不禁替女生感嘆，「到底要大方的什麼程度才能容忍這些？」（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
▲「反骨男孩」成員艾瑞絲回憶國中時翻到男同學的手機裡全是偷拍影片，讓她不禁替女生感嘆，「到底要大方的什麼程度才能容忍這些？」（圖／翻攝自艾瑞絲IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人黃子佼3日遭檢方查出持有未成年少女不雅片，引發社會撻伐，也讓大眾更加重視「性剝削」、「偷拍外流」等違法事件。為此，YouTube團體「反骨男孩」成員艾瑞絲就分享，曾翻到國中男同學的手機藏有多部偷拍影片，嚇壞當時還是懵懂無知的她，回憶至今仍心有餘悸，忍不住替現代女性發聲感嘆，「女生到底要大方的什麼程度才能容忍這些？」

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艾瑞絲今在threads上分享，「無論有沒有成年，偷拍都是一件很噁的事！」她回憶，國中時曾拿起男同學的手機查看，結果意外翻到裡面一個資料夾中全是偷拍影片，「其中一支影片內容是穿著橘色餐廳制服的女生，被一群男生逼迫...」這對當時還是國中生的艾瑞絲澈底嚇到，「原來男生都愛看這種東西？」

▲艾瑞絲。（圖／艾瑞絲threads）
▲艾瑞絲感嘆，現代女性到底要大方到什麼樣的程度，才能忍受這些男生的行徑。。（圖／艾瑞絲threads）
艾瑞絲不禁回想爸爸曾對她說過的話，「男生都不是什麼好東西，爸爸自己也是男的，知道男生有多壞，他們怎麼配得上妳。」而外公也和她說，「妳那麼漂亮，不要亂交奇怪的男生。」

昔日長輩們的話也讓長大後的艾瑞絲有感而發，不禁直呼：「長大後也確實看盡了愛上夜店、酒店、嫖妓、愛拍性愛影片的男人，女生到底要大方的什麼程度才能容忍這些？」

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