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下清水橋鋼便橋搶通完成！18時起雙向放行小型車　夜間預警性封路

▲下清水橋鋼便橋預計於17:40前搶通完成，並開放供運送民生用品、救災人員通行。（圖／交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段提供）
▲下清水橋鋼便橋預計於17:40前搶通完成，並開放供運送民生用品、救災人員通行。（圖／交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段提供）

記者林志怡／台北報導

台9線蘇花公路遭受4月3日強烈地震影響，全線多處落石坍方阻斷，交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修團隊經搶修，在持續增加搶修機具能量下，除下清水橋外（下清水橋橋長25公尺落橋），均於4月3日17:40前完成搶通單線，並開放供運送民生用品、救災人員通行。

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公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，這次應用舊有下清水橋，經技師評估後，於長度10公尺之舊橋面上，增設密排銲接12公尺長戰備鋼梁，並開闢二端引道銜接至既有公路，於昨（5）日完成密排12公尺長戰備鋼梁及護欄等工作，今日上午進行熱拌瀝青混凝土鋪設，預定今日18時完成下清水橋鋼便橋搶修工作，採單線雙向開放通行小型車（限重5噸）通行。

此外， 東區養護工程分局南澳工務段表示，目前台9線158k~165k（大清水~崇德）道路多處邊坡須辦理刷坡及邊坡保護工程，及道路多處持續辦理路面整修、路容整理及邊溝清理等工作，考量用路人行車安全，本路段初期通車進行時段管制，管制路段北端為台9線仁水隧道北口(台9線154K+787)，南端為崇德管制站(台9線166K+700)，管制時段如下：

4月6日18時，下清水橋北上及南下車輛各放行1次，考量車程蘇澳端17:00開放南下，崇德端17：50開放北上，下清水橋18時先放行北上車輛完全通過後，再放行南下車輛完全通過後，實施夜間預警性封閉管制。4月7日至4月30日每日放行上午7~8時、中午12~13時、傍晚17~18時3個時段，夜間實施預警封閉管制。

車輛通行下清水橋路段為單線雙向通行，採紅綠燈號誌管制，北端管制點位於台9線仁水隧道南口(台9線158K+195)，南端管制點位於大清水隧道北口內(台9線158K+660)，並已增設緊急照明及夜間警示設施，請用路人小心駕駛、並依號誌依序通過。

另台9丁線67k+300邊坡仍處於不穩定狀態持續落石，為維護用路人安全，台9丁線65K+200~68K+800(和仁至大清水)已搶通單線，因落石頻率較高，車輛請行駛台9線仁水隧道(機慢車可通行)。

台9線蘇花路廊蘇澳至和仁路段，於今(6)日17時起恢復正常通行。

後續下清水橋將進行中期安全提升（優化緊急通行便道），預估5月底開放大型車輛恢復通行，橋梁復建則預估今年年底完成。

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