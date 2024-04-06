下清水橋鋼便橋搶通完成！18時起雙向放行小型車　夜間預警性封路

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此外， 東區養護工程分局南澳工務段表示，目前台9線158k~165k（大清水~崇德）道路多處邊坡須辦理刷坡及邊坡保護工程，及道路多處持續辦理路面整修、路容整理及邊溝清理等工作，考量用路人行車安全，本路段初期通車進行時段管制，管制路段北端為台9線仁水隧道北口(台9線154K+787)，南端為崇德管制站(台9線166K+700)，管制時段如下：
4月6日18時，下清水橋北上及南下車輛各放行1次，考量車程蘇澳端17:00開放南下，崇德端17：50開放北上，下清水橋18時先放行北上車輛完全通過後，再放行南下車輛完全通過後，實施夜間預警性封閉管制。4月7日至4月30日每日放行上午7~8時、中午12~13時、傍晚17~18時3個時段，夜間實施預警封閉管制。
車輛通行下清水橋路段為單線雙向通行，採紅綠燈號誌管制，北端管制點位於台9線仁水隧道南口(台9線158K+195)，南端管制點位於大清水隧道北口內(台9線158K+660)，並已增設緊急照明及夜間警示設施，請用路人小心駕駛、並依號誌依序通過。
另台9丁線67k+300邊坡仍處於不穩定狀態持續落石，為維護用路人安全，台9丁線65K+200~68K+800(和仁至大清水)已搶通單線，因落石頻率較高，車輛請行駛台9線仁水隧道(機慢車可通行)。
台9線蘇花路廊蘇澳至和仁路段，於今(6)日17時起恢復正常通行。
後續下清水橋將進行中期安全提升（優化緊急通行便道），預估5月底開放大型車輛恢復通行，橋梁復建則預估今年年底完成。
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