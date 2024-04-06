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全聯搶到8折甜點！男回家還沒吃臉先綠　婆媽揭真相：公開的秘密

▲全聯福利中心每天都會由店員在即期品上貼上8折、6折的貼紙，吸引不少婆媽搶便宜。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯福利中心每天都會由店員在即期品上貼上8折、6折的貼紙，吸引不少婆媽搶便宜。（圖/我愛全聯好物老實說）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心因為營業時間長，且有販售生鮮雜貨、日常用品、麵包甜點等，多元的選擇成為許多上班族、婆媽購物的首選之地。然而，近日就有網友分享去全聯看到甜點櫃上有8折的優惠，讓他開心的就拿了結帳帶回家，結果回家準備享用時卻發現有些奇怪，讓他還沒吃就稱自己是「傻子」，貼文引發廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「我是不是傻子？」只見貼出的照片，全聯一款甜點即期品正在特價打8折，該網友直接放入購物籃帶回，結果回家拿起來要吃時，卻發現上面建議售價寫「59元」，但是打完8折之後該商品卻變成「76元」，反而還比原價更貴，讓他相當錯愕。

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▲一名網友日前到全聯買到8折甜點，結果回家之後相當傻眼，發現該商品原價是59元，打折後更貴變成76元。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「建議售價59元，但全聯不接受建議的概念XD」、「好好笑，這種回家真的會傻眼」、「所以不能看到打折就衝動」、「笑翻了，根本是買到愚人節標價限定款」、「我上次也有發現貼紙標錯特價，疑似69、96看顛倒，所以黃標比原價貴」、「應該是店員看成95元了，所以打8折變成76元」、「打折貼紙常常出錯不是全聯公開的秘密了嗎？下次要看清楚啦」。

全聯「打折品數量驚人」！店員折扣忙中出錯很正常

全聯因為有販售生鮮蔬果，還有麵包類、乳品的關係，因此店員要貼上即期品打折貼紙，可以說是每天都要做的例行公事，有時候忙碌的時候難免會有出錯，像是該網友的案例來看，就是原本59元的甜點店員不慎看成95元，因此輸入95元打8折才會變成76元，在大規模的全聯門市當中，每天要貼上打折的商品眾多，偶爾出錯其實也算正常。

許多婆媽也提醒表示「不要看到有黃色打折貼紙就非常的開心」，因為全聯店員忙起來時可能會輸入錯數字，自己也應該要再驗算一次，像是除了此案例外，前一陣子也有顧客看到一盒土雞肉切丁原價販售169元，打了8折後寫上151元，不過實際上169元的8折應該是135元才對。確認折扣金額沒錯，結帳之後也要再對看看明細，看優惠的價格是否有被放入POS機系統裡面，如果打折商品沒有跟上結帳系統，少了對帳動作很可能自己就會虧錢。

▲全聯商品價格變動較快，經常有「標價錯誤」或是優惠價格系統沒跟上的問題，民眾經常挑促銷下手，結帳仍然是原價的問題。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯商品價格變動較快，經常有「標價錯誤」或是優惠價格系統沒跟上的問題，民眾挑選打折品也要看清楚標價與打折數字是否正確，有問題要立即反應。（圖/我愛全聯好物老實說）
不要錯過自己權益！全聯標價問題「現場就可反應」

如何在全聯避免自己買貴、誤看標價問題，《NOWnews》記者推薦最簡單的方式就是邊逛邊用手機紀錄自己購入的物品，以記者日前到全聯購物來說，購買「雞蛋59元」、「吐司6折29元」、「蘿蔔29元」、「雞胸肉8折71元」等，結帳之後一定要記得拿明細，拿到一旁裝袋對照，記者目前都沒有發現有價差出入的情況。

而如果顧客到全聯真的遇到「標價有價差」、「打折仍然是原價」的情況出現，全聯其實有提供現場反應的機制，全聯表示「門市人員有時忙碌錯刷，造成顧客困擾非常抱歉，如當下若顧客結帳完畢有疑慮，也可直接向店員反應，全聯都會盡力協助解決問題」不過雖然如此，降低失誤肯定還是解決問題根本之道，作為超市龍頭的全聯，未來如何訓練員工降低失誤率，讓客人對其品牌更有信心，也是一大課題。

▲全聯福利中心因為拓點多，且販售生鮮雜貨、日常用品應有盡有，成為不少上班族以及婆媽首選購物之處。（圖/.記者張嘉哲攝）
▲到全聯購物如果擔心「標價有落差」的問題，可以一邊採購，一邊使用手機簡單紀錄，結帳後對帳明細，有問題可以馬上提出解決。（圖/.記者張嘉哲攝

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