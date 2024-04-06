EXO Xiumin預言家體質太神！見面會脫口6號碼 粉絲一買中樂透
近期，不少韓國粉絲在網路上流傳「Xiumin說的樂透號碼中了4等獎」，原來日前南韓人氣男團EXO的成員Xiumin舉辦了粉絲見面會，其中有個環節是與粉絲的Q&A，Xiumin要回答粉絲在便條紙上的問題，有粉絲請Xiumin「報明牌」，沒想到Xiumin隨口報了6個號碼，竟然在下一期中獎號碼開出4碼，獲獎獎金為5萬韓元（約1200元台幣），讓不少粉絲感到十分驚訝，紛紛笑說：「追星也能中樂透！」
記者張一笙／綜合報導
Xiumin在粉絲見面會Q&A環節中，有粉絲問了樂透的中獎號碼，Xiumin在得知要報6個號碼後，隨口說出「4、11、13、18、20、32」6個號碼，還開玩笑地表示：「這是祕密！如果真的中獎我也怕我自己被抓走，我剛剛說什麼我都不記得了喔！」未料幾天後韓國樂透第1113期的開獎號碼分別是「11、13、20、21、32、44」，Xiumin精準預測4個號碼。
當天參加Xiumin粉絲見面會的粉絲公開中獎彩券，表示：「原來追星真的能當飯吃！」還有別的粉絲表示：「不！追星不能當飯吃，但他會讓你中獎！」、「下一場的見面會門票錢有著落了！」、「下一期中獎號碼是多少？」粉絲回應十分踴躍且有趣。
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