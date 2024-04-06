南極企鵝大量死亡！疑因禽流感奪命 研究人員估計已有數千隻喪生
澳洲聯邦大學（Federation University Australia）的研究團隊，3月在南極進行科學考察，發現了至少532隻死亡的阿德利企鵝（Adelie penguins），另外估計已有數千隻企鵝喪命。研究人員懷疑是致命的H5N1禽流感病毒殺死企鵝，不過目前並沒有結論，樣本將送回實驗室檢驗，希望在未來幾個月內能夠提出確切的答案。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，H5N1禽流感可能會導致南極洲上的企鵝和其他物種大量死亡，這是研究人員最擔心的威脅。澳洲聯邦大學的生物學家杜瓦 （Meagan Dewar）表示，對已經受到氣候變遷和其他環境壓力影響的野生動物來說，禽流感病毒有可能帶來巨大衝擊。
每年約有28萬隻阿德利企鵝會在南極洲赫羅伊納島（Heroina Island）進行繁殖，聯邦大學的研究團隊到達時，完成繁殖的企鵝已經離開，但研究人員在島上發現大量企鵝屍體，已知至少532隻企鵝死亡。死亡的企鵝遭冰雪覆蓋，清點工作需要花費些功夫，目前仍在進行統計，研究人員估計最終死亡數可能會達到數千隻甚至更多。
杜瓦表示，除了阿德利企鵝，皇帝企鵝（Emperor penguin）也可能會在明年春天受到疾病影響，由於氣候變遷海冰融化，皇帝企鵝的數量已經大量減少，再加上疾病威脅，皇帝企鵝可能在本世紀末就會幾乎滅絕。