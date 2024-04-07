高雄市長選戰提前開跑！綠營人選爆炸　預料黨內先廝殺爭奪

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面對2026年高雄市長選舉，綠營人才濟濟，也磨刀霍霍，林岱樺先開第一槍，為市長初選一役吹起號角。林岱樺長年經營高雄，2009年獲得民進黨提名參選高雄縣長，後來卻因內政部通過縣市合併案，與縣長一職擦身而過，接著2017年高雄市長黨內初選，林岱樺民調排名第三，敗給陳其邁與趙天麟；就2026年選舉，林岱樺日前參加高雄市商業會聯誼餐會時，傳出表態投入高雄市長選舉，不過她事後受訪時回應變保守，僅稱現階段努力協助高雄市政，未來若確定投入選舉會正式對外報告。
同樣有意角逐市長寶座的許智傑，深耕鳳山25年，以52.65%得票率、囊括10萬9484票，打敗國民黨立委候選人鍾易仲，成功完成「四連霸」。許智傑日前出席活動時，也被拱參選市長，他則曖昧回應，「我還沒宣布、還沒決定，不排除往那個方向去努力」。
另外，菊系的立委賴瑞隆，已連2屆都拿下逾10萬票，也被視為下屆高雄市長熱門人選。除了立委之外，也有中央層級人選被點名，包含菊系的勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲、前屏東縣長潘孟安等人。
高雄市長爭取者眾，不過目前仍未看出陳其邁意向，對於未來人選，陳其邁回應，相信每個人都很優秀、要鼓勵大家；至於否會有指定接班人，他也直言，「不會啦，這什麼時代，這個不可能的事情」。
距離2026高雄市長選舉雖還有一段時間，不過，有志參與者積極布局、鴨子划水，相信隨著初選日期逼近，不論是派系內或是派系間，勢必有一番攻防，檯面下之角力欲趨白熱化，人選將逐漸浮出。