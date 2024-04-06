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台灣飲料店藏「1細節」！可不可、八曜和茶意外中槍　眾人全崩潰

▲台灣手搖品牌非常多，近幾年崛起的還有「八曜和茶」，深受許多年輕人喜愛。（圖/八曜和茶Google評論）
▲台灣手搖品牌非常多，近幾年崛起的還有「八曜和茶」，深受許多年輕人喜愛。（圖/八曜和茶Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

開一間店不容易，還想出一個能打響名號的招牌更是困難，如何讓人有印象的一次就記住店名其實非常重要！在台灣可以說是「手搖帝國」，從老字號創始、網紅、藝人開設的手搖店品牌這麼多，如何有一個吸引人的品牌名，其實大有學問。然而，近日就有網友在臉書討論「我今天才知道鶴茶樓其實是『喝茶嘍』的諧音.....」貼文引爆廣大迴響，沒想到連可不可、八曜和茶也全部意外中槍，掀起話題。

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一名網友在臉書上發文指出「各位...鶴茶樓居然也是諧音....」只見該網友日前到知名連鎖飲料店鶴茶樓買飲料，結果卻意外發現飲料封膜上面除了「鶴茶樓」以外，下面還有一行小字寫「喝茶嘍」，讓他感到非常的錯愕，直呼現在才知道「鶴茶樓」真正的意思為何。

▲網友到鶴茶樓買飲料後，發現封膜上的細節，原來鶴茶樓是「喝茶嘍」的諧音。（圖/絨茸容臉書）
▲網友到鶴茶樓買飲料後，發現封膜上的細節，原來鶴茶樓是「喝茶嘍」的諧音。（圖/絨茸容臉書）
貼文曝光後，吸引超過7000人按讚朝聖「鶴茶樓名字正常到沒人會懷疑是諧音....現在回不去了」、「拜託台灣人放過自己好不好....不要什麼都用諧音」、「那我就想問，好鶴嗎？」、「諧音梗成為了台灣另一個默契」、「諧音真的是台灣才獨有的東西.....好特別」、「我真的也是看這篇我才知道，還想說名字怎麼這麼美，瘋掉了」。

手搖店出奇招「諧音梗」大爆發！可不可、八曜和茶都是諧音

然而更令人感到意外的是，不只「鶴茶樓」是「喝茶嘍」的諧音，像是知名連鎖品牌「可不可」也有網友解答，其實就是「渴不渴」的諧音；而近幾年火速竄紅的「八曜和茶」竟然也是「爸要喝茶」的諧音，讓許多網友大傻眼「八曜和茶是爸要喝茶嗎？不要啊....我不要」、「可不可是渴不渴嗎.....怎麼會這樣」、「不能接受八曜和茶是爸要喝茶啦，台灣人到底多喜歡諧音」。

▲左起：全新「草莓檸果」、「草莓歐可」手搖飲料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲令人意外的是，知名連鎖品牌「可不可」也是「渴不渴」的諧音；八曜和茶則是「爸要喝茶」的諧音。（圖／記者蕭涵云攝）
除了以上的品牌之外，還有一家位於桃園中壢的飲料店更狂，使用「台灣國罵」來當作店名，取名為「甘淋良茶」，根據官方臉書說明，店名意思為「將甘純的糖淋在品質良好的茶」，而該家店在Google評價高達4.5顆星，不少人因為店名好奇朝聖，結果意外發現飲料品質不錯而且好喝。

▲桃園中壢一家飲料店以台灣國罵諧音取名為「甘淋良茶」，Google評價有4.5顆星的高分。（圖/Google評價）
▲桃園中壢一家飲料店以台灣國罵諧音取名為「甘淋良茶」，Google評價有4.5顆星的高分。（圖/Google評價）
台灣招牌超愛用「諧音」！郭台銘、台積電都是店名

事實上，台灣的招牌如果大家有仔細看的話，會發現真的有許多諧音存在，目的就是讓「生活化」的事物直線進入客人第一印象，像是有炸物攤去名為「正鹽法酥（證嚴法師）」、自助洗衣店取名為「衣能淨（伊能靜）」、賣甕窯烤土雞的餐廳取名為「台雞店（台積電」等等。

《NOWnews》記者日前回台南，行經永康中山南路時，更看到一家名為「鍋台銘（郭台銘）」的火鍋店，還與同行友人討論一番，顯見諧音梗在台灣社會已經是一種特別的文化，店家為了吸睛、引來客人的注意，未來可能只會有更多有趣的招牌出現在我們的生活當中！

▲台南永康區一家火鍋店名為「鍋台銘」，直接取自郭董本名的諧音，相當逗趣。（圖/Google評價）
▲台南永康區一家火鍋店名為「鍋台銘」，直接取自郭董本名的諧音，相當逗趣。（圖/Google評價）

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