台灣飲料店藏「1細節」！可不可、八曜和茶意外中槍　眾人全崩潰

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貼文曝光後，吸引超過7000人按讚朝聖「鶴茶樓名字正常到沒人會懷疑是諧音....現在回不去了」、「拜託台灣人放過自己好不好....不要什麼都用諧音」、「那我就想問，好鶴嗎？」、「諧音梗成為了台灣另一個默契」、「諧音真的是台灣才獨有的東西.....好特別」、「我真的也是看這篇我才知道，還想說名字怎麼這麼美，瘋掉了」。
手搖店出奇招「諧音梗」大爆發！可不可、八曜和茶都是諧音
然而更令人感到意外的是，不只「鶴茶樓」是「喝茶嘍」的諧音，像是知名連鎖品牌「可不可」也有網友解答，其實就是「渴不渴」的諧音；而近幾年火速竄紅的「八曜和茶」竟然也是「爸要喝茶」的諧音，讓許多網友大傻眼「八曜和茶是爸要喝茶嗎？不要啊....我不要」、「可不可是渴不渴嗎.....怎麼會這樣」、「不能接受八曜和茶是爸要喝茶啦，台灣人到底多喜歡諧音」。
除了以上的品牌之外，還有一家位於桃園中壢的飲料店更狂，使用「台灣國罵」來當作店名，取名為「甘淋良茶」，根據官方臉書說明，店名意思為「將甘純的糖淋在品質良好的茶」，而該家店在Google評價高達4.5顆星，不少人因為店名好奇朝聖，結果意外發現飲料品質不錯而且好喝。
台灣招牌超愛用「諧音」！郭台銘、台積電都是店名
事實上，台灣的招牌如果大家有仔細看的話，會發現真的有許多諧音存在，目的就是讓「生活化」的事物直線進入客人第一印象，像是有炸物攤去名為「正鹽法酥（證嚴法師）」、自助洗衣店取名為「衣能淨（伊能靜）」、賣甕窯烤土雞的餐廳取名為「台雞店（台積電」等等。
《NOWnews》記者日前回台南，行經永康中山南路時，更看到一家名為「鍋台銘（郭台銘）」的火鍋店，還與同行友人討論一番，顯見諧音梗在台灣社會已經是一種特別的文化，店家為了吸睛、引來客人的注意，未來可能只會有更多有趣的招牌出現在我們的生活當中！