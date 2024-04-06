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賈靜雯16歲清純校花照出土！合體「大咖男神」被瘋傳：顏值沒變過

▲16歲的賈靜雯在90年代合體王耀慶（左），高顏值凍齡30年不變。（圖／翻攝微博）
▲16歲的賈靜雯在90年代合體王耀慶（左），高顏值凍齡30年不變。（圖／翻攝微博）

記者羅凌筠／綜合報導

49歲金馬影后賈靜雯擁有3個可愛的女兒，卻憑著駐顏有術的臉蛋、少女般的窈窕身材，被英國《每日郵報》譽為「看起來不滿實際年齡一半」的凍齡女神，近日微博網友挖出賈靜雯16歲的照片，她與同齡的王耀慶站在一起，兩人好像吃了防腐劑，讓網友驚呼：「這兩人的顏值都沒變過。」

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▲賈靜雯（右）、王耀慶（左）分別是台灣演員神凍齡的男女代表，臉蛋、身材幾乎沒什麼走鐘。（圖／翻攝微博）
▲賈靜雯（右）、王耀慶（左）分別是台灣演員神凍齡的男女代表，臉蛋、身材幾乎沒什麼走鐘。（圖／翻攝微博）
近日，微博上流傳賈靜雯16歲剛入行的嬌俏模樣，照片中她穿著學生制服及黑色長裙，一頭青春的短髮烏黑亮麗，稚嫩的臉蛋充滿膠原蛋白，而王耀慶留著最流行的「郭富城頭」，濃密的瀏海中分往旁邊梳，唇紅齒白的俊俏臉蛋，頗有幾分韓星的味道，只見賈靜雯青澀搭著王耀慶的肩膀，對鏡頭燦爛一笑，青春無敵的樣子非常吸睛。

▲賈靜雯生了3個女兒臉蛋還是一級棒。（圖／翻攝賈靜雯微博）
▲▼賈靜雯生了3個女兒臉蛋還是一級棒。（圖／翻攝賈靜雯微博）
▲賈靜雯生了3個女兒臉蛋還是一級棒。（圖／翻攝賈靜雯微博）
 
時光流轉30年，兩人的顏值到現在保持得很好，根本沒有什麼變化，網友一看紛紛留言「賈靜雯好清純」、「王耀慶好帥啊」、「王耀慶居然那麼早就出道了，那麼晚才有名氣」、「舅舅居然贏過賈靜雯」、「王舅舅這張臉挺抗老」、「20幾年了變化也不大也不垮」、「看了都會讓人感覺俊男美女的合照真的好美」、「看這照片，兩人一個俊朗瀟灑，一個美麗動人，簡直就是養眼到不行​」。

▲王耀慶被翻出臉蛋青春30年，幾乎沒有「進廠維修」。（圖／翻攝王耀慶微博）
▲▼王耀慶被翻出臉蛋青春30年，幾乎沒有「進廠維修」。（圖／翻攝王耀慶微博）
▲王耀慶被翻出臉蛋青春30年，幾乎沒有「進廠維修」。（圖／翻攝王耀慶微博）
 
王耀慶從台灣「花系列」戲劇走紅，赴中國大陸發展13年，他以宋茜、宋威龍的陸劇《下一站是幸福》暖男「葉鹿鳴」一角翻紅，被封為國民舅舅，與人氣偶像虞書欣的逗趣互動深受喜愛，王耀慶詼諧的個性使他成為真人秀寵兒，印鈔速度比拍戲還要快，曾有媒體統計他年收入至少1億台幣。

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