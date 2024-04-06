臺中兒童藝術節熱鬧登場 陳佳君：送給市民兒童節禮物
由臺中市政府文化局舉辦的兒童藝術節，5日晚間邀請紙風車劇團於圓滿戶外劇場演出《巫頂看世界》兒童劇，吸引滿場人潮湧入觀賞，萬餘大小朋友手持螢光棒，隨著音樂旋律揮舞，宛如一場充滿奇幻魅力的大型演唱會，是市府送給市民最歡樂的兒童節禮物，帶給大小朋友美好又難忘的佳節時光。
記者金武鳯/台中報導
文化局長陳佳君表示，這部《巫頂看世界》兒童劇，是臺中市政府送給大家的兒童節禮物，由巫頂串場，結合了「古文明大遊行」、「牛蛙愛唱歌」、「海底世界運動會」及「環遊世界真奇妙」等動人有趣情節，藉由不同的服裝及道具為孩子介紹人類文明起源，並以遊行方式與觀眾互動，創造家人之間的共同話題和回憶。
紙風車劇團任建誠團長指出，紙風車劇團秉持「兒童需要兒童劇，臺灣需要臺灣的兒童劇」理念，積極打造臺灣兒童戲劇夢工廠，讓紙風車兒童劇場不僅是一個說故事的地方，更是運用千變萬化的劇場元素，所創造的一個真實又夢幻的奇妙舞台。
2024臺中兒童藝術節5日下午2時在文心森林公園揭開序幕，戶外匯演活動邀請台中聲五洲掌中劇團、跨界頌樂、台中琵琶樂團及高雄傑出團隊錦飛鳳傀儡戲劇團，帶來多元豐富的表演與親子互動，現場還有親子市集、街頭藝人及闖關遊戲，適逢兒童節連續假期，現場人潮滿滿，大小朋友一起同樂，歡笑聲不斷。
文化局說明，2024臺中兒童藝術節於4月週末邀請33個全國優質演藝團隊，在全市山、海、屯、城區帶來超過20場演出，接著4月13日於港區藝術中心，由雲林五洲小桃源掌中劇團、中灣銅管室內樂團、花痞子劇團及泰雅原舞工坊輪番上陣。4月20日於后里運動公園、4月27日在太平區馬卡龍公園，還有兩場精采活動，詳細活動內容可上臺中兒童藝術節官方臉書(https://reurl.cc/Y9zaml)查詢。