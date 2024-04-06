出席「100%言論自由」特展　賴清德：就任後要推3大重要工作

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賴清德指出，台灣從過去專制獨裁的時代，走到幸福自由的今日，過程中有千萬人犧牲奉獻，其中，鄭南榕絕對是最重要的代表人物之一。Nylon主張「100%言論自由」，創辦的《自由時代》是當時國民黨政權查禁次數最多的刊物，但Nylon仍未改變意志，甚至以性命來體現100%言論自由的價值，令人相當敬佩。
賴清德說，Nylon是社會運動的行動家，他發起1986年「519綠色行動」、1987年「228和平日促進運動」及1988年「新國家運動」等社會運動，充分展現其行動力，因為這些實際行動，社會才有機會凝聚更多人、更大力量，達到今天民主自由的成果。
賴清德表示，台灣的自由程度在國際評比中表現出色，但仍受到許多威脅，未來他上任後，要積極推動3項重要工作。第一，更加努力守護台灣主權，保障民主、自由與人權，絕不讓過去不幸的歷史重演，「大家要團結一致，凝聚國內與國際力量，守護台灣主權，讓民主自由的制度延續下去」。
賴清德說，第二，透過不斷反省、檢討過去種種事件，讓大家更了解自由並非從天而降，而是需要付出代價的，未來他將推動「社會改造、國家重建」工程，讓每個人在享受自由的同時，也確實明白民主的價值並加以珍惜，以建立社會的韌性，抵抗虛假訊息對台灣社會的影響；第三，持續推動轉型正義工作，讓受苦難與迫害的人得到平反與國家的道歉，並恢復受害者名譽。
賴清德也引用古希臘歷史學家修昔底德的名言：「幸福的秘密是自由，自由的秘密是勇氣」，人民的團結與勇氣帶來力量、確保自由，從而得到幸福，他用這句話與大家共同勉勵，並感謝每一位長時間為台灣社會貢獻的人士。