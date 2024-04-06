住戶可以返家了！台北市南機場整宅蔣萬安「判定為黃單」

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蔣萬安說，原本第一天預估是總共44枝柱子，後來判定在4處做Ｈ型鋼的支撐就可以。當然也透過臺北市政府新工處開口合約，即刻的備料，Ｈ型鋼送到現場，在今天早上全面完成施作，再請三大技師公會到現場來確認相關的安全性。
另外309巷部分，昨天北市府也接獲通報，發現有柱子受損，所以技師也即刻到現場會勘，今天再一次把309巷的柱子包材拆開一一檢視，也包括牙醫場所，目前經過判斷要架5支H型鋼來做支撐，初步判定是認為黃單，再做安全穩固跟補強，所以基本上目前是沒有達到立即危險、需要停用的程度。
對於都更，蔣萬安也說，排定在4月9號，再次地方辦理說明會，他強調，地震說來就來，無預警發生，台北市平均屋齡接近40年，超過30年房子超過7成，要大力推動都市更新，即刻面對做好萬全準備，一直是他們承諾也是政府職責。
蔣萬安認為，台北市進入大都更時代，特別為了防災所做的都市更新，不只是居住安全也是居住正義，在「都更八箭」之後，還有力道更大、更全面的都更政策推出，要把防災思維導入居住生活體系，未來規劃評估培訓防災師，整體社區防災思維的彈性調配，提高地震防災型的意願，不受法定容積兩倍上限限制，獎勵提高獎勵地震防災型意願。