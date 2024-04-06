黃子佼偷買不雅片害張小燕被罵！張齡予給建議：叫他承諾不再復出

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張齡予認為，憑藉黃子佼的才華，一定還有很多工作可以做，「但想當公眾人物繼續成為觀眾仰望的典範，真的沒有資格了。」同時也強調犯罪者應該要用一生去懺悔，並且就醫治療，永不再犯，「絕對不是說做公益補償可以對等消弭，也希望更多演藝圈的人發揮道德勇氣站出來，展現正確態度，不要辜負觀眾對我們公眾人物的信任。」
最後張齡予以一位媽媽的身分，堅決保護兒少的決心，「我們都害怕這樣的犯罪代表再次出現在公眾，這等於告訴所有人兒少性剝削共犯也可以大方成為社會楷模，犯罪了沒有嚴重後果要承擔，寫寫悔過書罰個錢就好，這不就是鼓勵犯罪嗎？」喊話政府、相關單位應對此議題的重視、加快修法加重量刑。
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