黃子佼節目「十指緊扣女童」！表情不對勁畫面曝　小燕姐緊急阻止

黃子佼偷買不雅片害張小燕被罵！張齡予給建議：叫他承諾不再復出

▲張齡予建議，黃子佼的恩師張小燕，應該要叫徒弟承諾別再復出演藝圈。（圖／張齡予FB）
▲張齡予建議，黃子佼的恩師張小燕，應該要叫徒弟承諾別再復出演藝圈。（圖／張齡予FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

黃子佼3日被檢方爆出向偷拍論壇「創意私房」長年購買上百部女性不雅片，其中包含7部未成年相關，引發全民怒火，就連恩師張小燕也受到牽連，遭大量網友灌入臉書痛斥。對此，主播張齡予則建議張小燕，應該叫徒弟永久宣布退出公眾眼光，並且承諾別再復出演藝圈，直呼：「這個徒弟弄臭了自己名聲，辜負了自己信任，永不往來。」

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張齡予在臉書上發文表示，「黃子佼的事已經連累到家人還有恩師！」並建議黃子佼的恩師張小燕，「如果我是小燕姐，我會叫徒弟不要再講了、不要再試探輿論風向了、不要再玩文字遊戲了，就宣布永久退出公眾眼光，承諾不會復出演藝圈，而且應該要很生氣，這個徒弟弄臭了自己名聲，辜負了自己信任，永不往來。」

▲黃子佼、張小燕曾一起獲金鐘獎，師徒感情極佳。（圖／翻攝自臉書，2018.10.14）
▲黃子佼（左）與張小燕（右）曾一起榮獲金鐘獎，師徒感情極佳，如今徒弟出事，也讓張小燕受到牽連。（圖／翻攝臉書）
張齡予認為，憑藉黃子佼的才華，一定還有很多工作可以做，「但想當公眾人物繼續成為觀眾仰望的典範，真的沒有資格了。」同時也強調犯罪者應該要用一生去懺悔，並且就醫治療，永不再犯，「絕對不是說做公益補償可以對等消弭，也希望更多演藝圈的人發揮道德勇氣站出來，展現正確態度，不要辜負觀眾對我們公眾人物的信任。」

最後張齡予以一位媽媽的身分，堅決保護兒少的決心，「我們都害怕這樣的犯罪代表再次出現在公眾，這等於告訴所有人兒少性剝削共犯也可以大方成為社會楷模，犯罪了沒有嚴重後果要承擔，寫寫悔過書罰個錢就好，這不就是鼓勵犯罪嗎？」喊話政府、相關單位應對此議題的重視、加快修法加重量刑。

▲張齡予認為，張小燕應該要和黃子佼永不往來，並呼籲相關單位重視此議題，加快修法加重量刑。（圖／張齡予FB）
▲張齡予認為，張小燕應該要和黃子佼永不往來，並呼籲相關單位重視此議題，加快修法加重量刑。（圖／張齡予FB）
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