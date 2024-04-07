本周咖啡優惠！7-11寄杯「買10送10」　星巴克買一送一爽喝兩天

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📍APP｜4月7日
◾英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）
◾珍珠奶茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
◾優格好多青／珍珠椰果四季春青茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜4月7日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾青梅冰茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、50元）
◾濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜4月7日
◾特大杯思樂冰不限口味買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜4月7日
◾大杯美式咖啡35杯888元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵23杯888元，7折（原價55元、特價39元）
◾風味系列指定冰飲20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）
活動品項：榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪其朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵／冰脆酷摩卡咖啡
◾西西里檸檬系列咖啡16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市｜4月7日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
📍APP｜4月7日
◾大杯特濃美式9杯299元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵9杯399元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾私品茶55元系列9杯299元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元系列9杯399元，6.8折（原價65元、特價44元）
📍APP｜限4月8日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜4月8日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月7日
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）
📍門市｜4月3日至4月30日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）
📍門市、APP｜4月3日至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡OKmart
📍門市｜4月7日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜4月4日至4月8日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
APP再加送555點
🟡星巴克
揮別4天清明連假，星巴克買一送一應景的在周一、周二限時兩天登場，活動期間上午11時至晚間8時到全台星巴克門市，買兩杯特大杯飲料咖啡享買1送1，每人每次至多買二送二。優惠品項不含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社
📍門市｜4月4日至4月7日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）