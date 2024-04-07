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本周咖啡優惠！7-11寄杯「買10送10」　星巴克買一送一爽喝兩天

▲本周咖啡優惠出爐，清明連假優惠進入尾聲，7-11線上寄杯有買10送10優惠；星巴克買一送一限時2天。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠出爐，清明連假優惠進入尾聲，7-11線上寄杯有買10送10優惠；星巴克買一送一限時2天。（圖／業者提供）

家庭消費中心／綜合報導

清明連假優惠進入尾聲，除了把握最後一天好康，在結束今年最後一次長達4天的連續假期後，Blue Monday（周一症候群）特別需要提神咖啡，《NOWnews》整理本周咖啡優惠（4月7日至4月13日），恰好有一日限定的7-11「一起品茶趣」、全家「一起喝茶8」，以及星巴克買一送ㄧ限時2天。《NOWnews》精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜4月7日
◾英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）
◾珍珠奶茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
◾優格好多青／珍珠椰果四季春青茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11現萃茶行動隨時取單日優惠，英式紅茶／四季春青茶任選買10送10。（圖／7-11提供）
▲7-11每月7日限定「一起品茶趣」登場。（圖／業者提供）
📍門市｜4月7日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾青梅冰茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、50元）
◾濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11在清明連假發動「春遊開心價」。（圖／業者提供）
▲7-11在清明連假發動「春遊開心價」。（圖／業者提供）
📍門市｜4月7日
◾特大杯思樂冰不限口味買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲連假尾聲把握特大杯思樂冰全口味買1送1。（圖／業者提供）
▲連假尾聲把握特大杯思樂冰全口味買1送1。（圖／業者提供）
📍APP｜4月7日
◾大杯美式咖啡35杯888元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵23杯888元，7折（原價55元、特價39元）
◾風味系列指定冰飲20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）
活動品項：榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪其朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵／冰脆酷摩卡咖啡
◾西西里檸檬系列咖啡16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11大杯美式咖啡35杯888元，原價45元、特價26元。（圖／7-11提供）
▲7-11線上寄杯優惠進入最後一天。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜4月7日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）

▲全家清明連假限定第2件10元。（圖／業者提供）
▲全家清明連假限定第2件10元。（圖／業者提供）
📍APP｜4月7日
◾大杯特濃美式9杯299元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵9杯399元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾私品茶55元系列9杯299元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元系列9杯399元，6.8折（原價65元、特價44元）

▲全家清明連假優惠4月3日至7日限時五天。（圖／業者提供）
▲全家清明連假寄杯優惠最後一天。（圖／業者提供）
📍APP｜限4月8日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家門市、APP都有單品咖啡2杯119元，不過APP可線上寄杯跨店領。（圖／翻攝畫面）
▲全家周一單品日，單品咖啡2杯119元。（圖／翻攝畫面）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

📍APP｜4月8日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲4月8日限定「一起喝茶8」寄杯買2送1。（圖／業者提供）
▲4月8日限定「一起喝茶8」寄杯買2送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

 📍門市｜4月7日
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）

📍門市｜4月3日至4月30日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）

 📍門市、APP｜4月3日至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）

▲萊爾富雙12開賣中杯美式買12送12、中杯拿鐵買12送10。（圖／業者提供）
▲萊爾富線上寄杯大杯美式平均28元、大杯拿鐵平均37元。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜4月7日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

📍APP｜4月4日至4月8日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
APP再加送555點

▲補班日OKmart全台880門市為大家加油打氣，推出同品項咖啡買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲OKmart門市美式咖啡、拿鐵買2送1，APP同享寄杯優惠。（圖／業者提供）
🟡星巴克
揮別4天清明連假，星巴克買一送一應景的在周一、周二限時兩天登場，活動期間上午11時至晚間8時到全台星巴克門市，買兩杯特大杯飲料咖啡享買1送1，每人每次至多買二送二。優惠品項不含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克買一送一限時周一、周二兩天登場。（圖／業者提供）
▲星巴克買一送一限時周一、周二兩天登場。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心

📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯咖啡（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯咖啡每逢六、日買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡美廉社

📍門市｜4月4日至4月7日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

▲（圖／美廉社提供）
▲美廉社連假祭出濃萃美式、濃萃拿鐵買一送一。（圖／業者提供提供）

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