中國網紅手搖飲300間店全倒！兩年虧掉4400萬 創辦人改行擺地攤
中國一間網紅手搖飲品牌「圓真真」，全盛時期展店超過300家，一年營業額可以超過4000萬人民幣、約1億7700萬新台幣，不過兩年間風雲變色，如今直營店全數收掉，創辦人謝瑤也負債200萬人民幣，改行到菜市場擺地攤。從CEO到地攤販，謝瑤大方在社群網路分享自已的遭遇，也引發網友熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，「圓真真」於2019年在成都創店，謝瑤憑藉著50萬人民幣的創業基金，成功趕搭上手搖飲的熱潮，以手作珍珠為賣點，順利在抖音上爆紅，主打「現做現煮」受到年輕人喜愛，業績成長了4倍。
「圓真真」最風光的時候在2021年，當時在中國展店約300間，每年營業額高達4000萬人民幣，在各地都吸引了許多加盟業者。
然而，往往就是在看似最順利的時候，危機已經悄悄潛伏轉角。2021年下半年，謝瑤推出「嚼感茶飲」新概念，想要進行品牌升級，投資鉅資做宣傳，結果反應不佳。且由於展店過快，加盟商管理也出現問題，讓「圓真真」銷售開始下滑。
最終，在諸多新興手搖飲品牌競爭下，「圓真真」一蹶不振，2023年直營店全數收掉，公司虧損1000萬元人民幣、約4400萬新台幣，謝瑤個人也背負200萬人民幣的債務。
短短兩年從高峰到谷底，謝瑤如今在市場擺地攤賣奶茶，回首過往，謝瑤自嘲「憑實力虧掉1000萬」、「說不心酸都是假的」。