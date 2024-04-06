寶林茶室案！代班廚師糞便檢出邦克列酸　王必勝曝「再驗27處」

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針對邦克列酸檢驗陰性的個案，王必勝解釋，該為個案為昨日新增的39歲女性，該位個案是在3月18日前往寶林茶室食用炒麵，時間早於其他個案、且出現胸悶症狀的表現，也與其他患者不同，採檢出來邦克列酸反應也是陰性。
因此王必勝指出，這起食物中毒事件仍侷限在寶林茶室A13店、且用餐時間是落在3月19日到24日間，食用的料理是粿條或河粉，且檢驗後都是呈現陽性，顯見粿條在這件事情上的重要性，且經過再三查證，也確認沒有外傳的「專門炒醬」存在。
王必勝也提到，3月30日疾管署、食藥署配合檢調赴胡姓代班廚師住處採集環境檢體，經細菌培養後、反應都是陰性，沒有沒養出唐菖蒲伯克氏菌，後經檢察官提供訊息，再赴該位胡姓廚師的另一處住家採集12處環境檢體，也前往與該位胡姓廚師要好的寶林饒河店廚師家採集15處檢體，「主要是因為兩人來往密切，不放過任何機會來做檢驗，雖然是大海撈針，但是會盡力。」
另王必勝指出，日前確認該位代班廚師手上有邦克列酸殘留後，也很擔心他會不會也自己吃進去，經檢驗廚師3月27日的糞便檢體後，確實檢出邦克列酸陽性，因此安排代班廚師在昨日前往醫院抽血、確認為邦克列酸陰性，體內應無留存相關毒物。
王必勝表示，後檢驗其肝腎功能等生化指數後，基本來看都屬正常，推測該位廚師並沒有大量的直接食用到食物，僅是在過程中碰到、導致手部有相關物質檢出，以及少量的誤食。
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