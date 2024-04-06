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Curry吞爭議犯規！「腳墊高」避踩線也被吹　詹皇也曾因此吃過虧

▲金州勇士一哥Stephen Curry在比賽中被吹阻擋犯規，儘管他墊高腳沒有踩在合法衝撞區內，按照規則也是犯規。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士一哥Stephen Curry在比賽中被吹阻擋犯規，儘管他墊高腳沒有踩在合法衝撞區內，按照規則也是犯規。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（6）日以106：108輸給了達拉斯獨行俠，其中在最後22.1秒時，Stephen Curry被吹了一次阻擋犯規，引起外界討論，因為該情況看起來也有機會吹進攻犯規。實際上「詹皇」LeBron James過去也有面對過相同的情況，聯盟也特地為此解釋了吹判依據的規則，必須雙腳都完全在合法衝撞區線外，而且墊高離地也不算數

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這場比賽最後22.1秒，P.J. Washington攻防轉換反擊中直攻籃下，Curry移動到他正前方試圖做一個進攻犯規，但最終裁判響哨吹他阻擋，儘管勇士教練決定申請電視輔助判決，但最終挑戰失敗，Washington罰球兩罰一中。儘管Curry之後投進追平球，但勇士在4.1秒被獨行俠打進致勝球，最終落敗。

這一球的判決發生在讀秒時刻，因此也受到外界矚目，從影片來看，Curry當下的腳確實已經站定位了，但是他的腳有「墊起來」，如此站在了合法衝撞區之外。因此在這次犯規吹阻擋後，勇士隨隊記者也在社群網站上發文問：「如果你墊高腳跟沒有踩到線，你就處於禁區之外了嗎？ 我不知道這件事耶。」

對此聯盟還真的有相關規則細節，作為案例的是LeBron James本人，當時湖人對戰塞爾提克，James也是類似這次Curry的情況，腳墊高在合法衝撞區外，但最終裁判確認這是阻擋犯規。

該規則的解釋是：「持球進攻球員Jaylen Brown衝向籃框，第2防守者LeBron James將右腳放在合法衝撞區線上，然後在接觸發生時將腳跟抬起、沒有踩到線，這一行為是防守犯規。即使防守者的腳前緣踩在線外，這種在合法衝撞區線上位置『抬起腳跟』的情況，也是犯規。」

該規則也進一步解釋，若要吹對方進攻犯規，該防守者必須將雙腳完全放在合法衝撞區線之外，並且他必須在進攻球員開始向上投籃動作之前，站定自己的位置。」

合法衝撞區是指球場籃框下方拱形線內的區域，它適用於第二線防守球員，旨在確保進攻球員有空間突破，同時又不讓防守球員在進攻犯規方面獲得不公平的優勢。

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