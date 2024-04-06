Curry吞爭議犯規！「腳墊高」避踩線也被吹　詹皇也曾因此吃過虧

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這一球的判決發生在讀秒時刻，因此也受到外界矚目，從影片來看，Curry當下的腳確實已經站定位了，但是他的腳有「墊起來」，如此站在了合法衝撞區之外。因此在這次犯規吹阻擋後，勇士隨隊記者也在社群網站上發文問：「如果你墊高腳跟沒有踩到線，你就處於禁區之外了嗎？ 我不知道這件事耶。」
對此聯盟還真的有相關規則細節，作為案例的是LeBron James本人，當時湖人對戰塞爾提克，James也是類似這次Curry的情況，腳墊高在合法衝撞區外，但最終裁判確認這是阻擋犯規。
該規則的解釋是：「持球進攻球員Jaylen Brown衝向籃框，第2防守者LeBron James將右腳放在合法衝撞區線上，然後在接觸發生時將腳跟抬起、沒有踩到線，這一行為是防守犯規。即使防守者的腳前緣踩在線外，這種在合法衝撞區線上位置『抬起腳跟』的情況，也是犯規。」
該規則也進一步解釋，若要吹對方進攻犯規，該防守者必須將雙腳完全放在合法衝撞區線之外，並且他必須在進攻球員開始向上投籃動作之前，站定自己的位置。」
合法衝撞區是指球場籃框下方拱形線內的區域，它適用於第二線防守球員，旨在確保進攻球員有空間突破，同時又不讓防守球員在進攻犯規方面獲得不公平的優勢。
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