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黃子佼擁未成年偷拍片　吳欣岱點出受害者：只有輿論和司法能制衡

▲吳欣岱指出，唯一能夠制衡黃子佼的只有兩個，就是社會輿論和司法。（圖／記者陳佩君攝）
▲吳欣岱指出，唯一能夠制衡黃子佼的只有兩個，就是社會輿論和司法。（圖／記者陳佩君攝）

記者陳佩君／台北報導

藝人黃子佼被查出於偷拍論壇購買不雅片，其中7部涉及未成年，引外界撻伐，對此，台灣基進秘書長吳欣岱今（6）日直言，這事件中唯一能夠制衡黃子佼的只有兩個，就是社會輿論和司法，呼籲未來應加重罰則，也要拒絕黃子佼相關影視作品。

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針對黃子佼遭查獲，持有未成年少女性影像一事，吳欣岱在臉書表示，她看事情很常會站在權力位階的角度去看，一個人值不值得同情，要看他對比自己權力位階低的人是什麼樣子，「有些人很擅長處在權力低的角色中，利用自身受人同情的特質謀取利益或是自在過活，沒有什麼對錯，但真正面臨考驗的，往往是你在握有權力的時候，會如何對待他人」。

吳欣岱指出，黃子佼事件中，權力位階最低的絕對是受害者們，他們受到了直接的傷害，會影響一輩子，這種狀況，儘管黃就此消失在螢光幕前或得到司法制裁，這些人也還是要花一輩子的時間和傷口共存，努力療癒。

吳欣岱接續說，權力位階第二低是黃的孩子，「爸爸犯下不可饒恕的罪行，除了污名很難洗刷之外，自身的安危會有誰來確保？」再來就是其配偶，事先不知道和這樣的人結婚，輿論的壓力無端波及，卻沒有犯過罪，很衰。

吳欣岱提到，權力位階最高的是黃子佼，他利用其在演藝圈的影響力、話語權，不斷迫害未成年女性，用年收入3000萬以上的高薪去購買非法網站的高級會員，為強姦、暴力脅迫未成年女性的罪犯提供金流。

吳欣岱認為，這事件中唯一能夠制衡黃子佼的只有兩個，就是社會輿論和司法，「我認為不僅未來要朝向加重罰則和偵查力道的方向去修法外，當下全力譴責、拒絕與黃子佼相關的影視作品也是必須的」。

吳欣岱直言，黃子佼是靠鎂光燈謀生的人，面對社會大眾自然是低聲下氣、演全一副悔改的面貌，但對於權力位階比他低的人呢？這些人一輩子都不想看到和他有關的曝光，他能做到嗎？吳也呼籲，有能力的人要意識到自己的能力，站出來保護弱小的，台灣才會變得更好。

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