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盤點自走砲藝人！韓韶禧嗆辣嚇跑男友　炎亞綸地震文由黑翻紅

▲韓韶禧（右起）、炎亞綸、范瑋琪發文嗆辣，都是經典的自走砲藝人。（圖／翻攝自范瑋琪、炎亞綸、韓韶禧IG）
▲韓韶禧（右起）、炎亞綸、范瑋琪發文嗆辣，都是經典的自走砲藝人。（圖／翻攝自范瑋琪、炎亞綸、韓韶禧IG）

記者張一笙／綜合報導

演藝圈的偶像形形色色，光鮮亮麗的外表有時候都是透過經紀公司包裝下的成果，但也有藝人本身就敢怒敢言，有著不怕得罪其他人的個性，我們通常稱他們為「自走砲藝人」。南韓女演員韓韶禧因認愛風波槓上前輩惠利及緋聞對象柳俊烈，導致戀情短短2周就結束；炎亞綸曾因「下雨地震說」在臉書上槓上網友。《NOWnews今日新聞》在此整理出3位因大砲言論惹禍上身的藝人，來讓讀者們認識。

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韓韶禧嗆辣個性　經紀公司也拉不住

韓韶禧上月初與柳俊烈被拍到在美國夏威夷酒店約會，隨後由雙方經紀公司發表聲明證實2人確實正在交往。未料，與柳俊烈相戀7年的女友惠利在IG限時動態上曬圖寫下：「好有趣！」韓韶禧則是以一張「小狗拿刀」的照片反擊表示自己從沒有介入他人感情，更是在清晨發表長文，指控在這段感情中柳俊烈及其經紀公司從沒有作出任何聲明，表示她也擔心自己是被騙的。

韓韶禧一系列開砲行為，使得2人感情注定不長久，韓韶禧及柳俊烈2人僅公開認愛2周，就對外宣布分手，韓韶禧還在分手後貼出妮可基嫚離婚阿湯哥的快樂「迷因」照。韓韶禧嗆辣的個性，想到什麼就發什麼的行為，讓不少粉絲都表示：「經紀公司應該要在合約內容加一條控制她在社群上的行為。」

▲韓韶禧發文期許自己：「往後只走花路」，也親手結束與柳俊烈短命戀，2人原定可能合作的電影《魅惑》也跟著泡湯。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
▲韓韶禧嗆辣直接的個性，就連經紀公司都管不住。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
痛罵政府不作為　范瑋琪遭起底哈佛畢業造假

范瑋琪2000年出道時頂著「哈佛大學經濟系」的高學歷形象出道，直到2019年被知情人士起底假學歷，並翻出一系列證據打臉范瑋琪，她才正式坦承自己就讀的是哈佛進修學院（Harvard's extension school），范瑋琪甚至一度將責任推到媒體上，聲稱自己從未強調自己是哈佛大學畢業，是媒體誇大了她，有粉絲表示：「范瑋琪靠著高學歷人設接下不少代言，被踢爆才改口自己鬆一口氣。」讓范瑋琪的形象大跌。

2020年適逢新冠肺炎大爆發，時任行政院長的蘇貞昌在1月底宣布禁止口罩出口1個月，范瑋琪在自己的臉書上痛批行政院長「低俗」、「沒人格」、「臭流氓」、「狗官」，激烈言論一出遭民眾大舉入侵她的臉書頁面大罵，因而再次遭到炎上。

▲范瑋琪再度回應學歷事件。（圖／范瑋琪臉書）
▲范瑋琪曾因批評時任行政院長蘇貞昌，遭到網友們炎上。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）
下雨地震說惹議　由黑反紅成「炎P」

2015年花蓮發生地震，炎亞綸在自己的臉書表示：「好一陣子沒下雨，這週狂下雨把乾燥的土壤淋溼，因此地質鬆軟造成今天地震不斷。」此言一出引發不少粉絲湧入該篇貼文吵架。隔年，有學者將下雨與地震是有相關連的研究放上《地球與行星科學期刊》，讓不少粉絲轉向炎亞綸道歉，炎亞綸也表示：「若非我當時的愚蠢，也不會讓大家持續關心這個議題。」讓他一時間在PTT由黑轉紅，被粉絲們尊稱為「炎P（教授）」。

▲炎亞綸高EQ反擊他蹭熱度的批評。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸多次在臉書上直球對決網友攻擊，2015年時曾發表「下雨引發地震」受封炎P。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）
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