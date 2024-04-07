盤點自走砲藝人！韓韶禧嗆辣嚇跑男友　炎亞綸地震文由黑翻紅

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓韶禧上月初與柳俊烈被拍到在美國夏威夷酒店約會，隨後由雙方經紀公司發表聲明證實2人確實正在交往。未料，與柳俊烈相戀7年的女友惠利在IG限時動態上曬圖寫下：「好有趣！」韓韶禧則是以一張「小狗拿刀」的照片反擊表示自己從沒有介入他人感情，更是在清晨發表長文，指控在這段感情中柳俊烈及其經紀公司從沒有作出任何聲明，表示她也擔心自己是被騙的。
韓韶禧一系列開砲行為，使得2人感情注定不長久，韓韶禧及柳俊烈2人僅公開認愛2周，就對外宣布分手，韓韶禧還在分手後貼出妮可基嫚離婚阿湯哥的快樂「迷因」照。韓韶禧嗆辣的個性，想到什麼就發什麼的行為，讓不少粉絲都表示：「經紀公司應該要在合約內容加一條控制她在社群上的行為。」
痛罵政府不作為 范瑋琪遭起底哈佛畢業造假
范瑋琪2000年出道時頂著「哈佛大學經濟系」的高學歷形象出道，直到2019年被知情人士起底假學歷，並翻出一系列證據打臉范瑋琪，她才正式坦承自己就讀的是哈佛進修學院（Harvard's extension school），范瑋琪甚至一度將責任推到媒體上，聲稱自己從未強調自己是哈佛大學畢業，是媒體誇大了她，有粉絲表示：「范瑋琪靠著高學歷人設接下不少代言，被踢爆才改口自己鬆一口氣。」讓范瑋琪的形象大跌。
2020年適逢新冠肺炎大爆發，時任行政院長的蘇貞昌在1月底宣布禁止口罩出口1個月，范瑋琪在自己的臉書上痛批行政院長「低俗」、「沒人格」、「臭流氓」、「狗官」，激烈言論一出遭民眾大舉入侵她的臉書頁面大罵，因而再次遭到炎上。
下雨地震說惹議 由黑反紅成「炎P」
2015年花蓮發生地震，炎亞綸在自己的臉書表示：「好一陣子沒下雨，這週狂下雨把乾燥的土壤淋溼，因此地質鬆軟造成今天地震不斷。」此言一出引發不少粉絲湧入該篇貼文吵架。隔年，有學者將下雨與地震是有相關連的研究放上《地球與行星科學期刊》，讓不少粉絲轉向炎亞綸道歉，炎亞綸也表示：「若非我當時的愚蠢，也不會讓大家持續關心這個議題。」讓他一時間在PTT由黑轉紅，被粉絲們尊稱為「炎P（教授）」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道