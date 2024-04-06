PLG／林書緯熄火只得2分！富邦勇士122:96大勝國王　賞對手4連敗

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今天首節雙方節奏都打得很快，富邦在外籍雙塔塞瑟夫和強森都得到9分的帶領下，暫時以34:30領先。次節兩隊教練都很謹慎，對方一起勢就喊出暫停，勇士半場已經命中10記三分球，繼續以60:55領先國王進入中場。
第三節賴廷恩發揮相當活躍，單節攻下4分，塞瑟夫、林志傑等老將也有出色發揮，富邦勇士一波37:20攻勢，拉開到20分的差距，也大致鎖定了比賽的勝利。
這場比賽國王發生了多達19次失誤，加上富邦勇士外線手感火燙，41投17中，三分命中率高達41.4%，球隊整場也攻下了122分，拿下一場重要的勝利。塞瑟夫和強森皆有24分進帳，賴廷恩則有16分8助攻。
這場比賽林書緯只得到2分，富邦總覺許晉哲表示，今天有將這個點壓制下來，是贏球關鍵，「不要讓他串聯整個球隊，因為之前對上國王我們是守不住他的，所以這一周就是針對書緯這一點去做防守，不過96分的失分好像還是沒有守得很好。但在書緯這個點，廷恩確實守得不錯。」
而賴廷恩則是說，今天教練團給自己的任務主要是守林書緯，團隊做了很多功課，主要是團隊防守做得夠好，才能拿下這場勝利。另一名後衛周桂羽也同樣歸功於團隊防守帶動進攻，「廷恩今天在第一線做得很好，讓對方有一些比較不舒服的出手，利用籃板球和失誤來帶動進攻。」
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