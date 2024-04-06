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搜救犬「救災不穿鞋」原因曝光！領犬員心疼揭真相：穿了更危險

▲台灣強震救援任務仍在持續，體型最嬌小的搜救犬Wilson率先在搜救熱點找到罹難者，首次出任務就建功。（圖／翻攝花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客臉書）
▲台灣強震救援任務仍在持續，體型最嬌小的搜救犬Wilson率先在搜救熱點找到罹難者，首次出任務就建功。（圖／翻攝花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣3日一早發生規模7.2大地震，各地災情頻傳，花蓮縣為重點災區，多處民宅及公路倒塌，中央與地方政府也派出救難員與搜救犬全力救災。而臉書粉專「搜救犬『羅傑計劃』」時常分享搜救犬相關知識，今（6）日也特別解答，許多人好奇為何搜救犬不穿鞋？原因就是目前還沒有適合高強度訓練搜救犬能穿的鞋子，若穿著鞋子反而會增加拐傷腳的風險。

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搜救犬「羅傑計劃」今日在臉書粉專指出，搜救犬這幾日出勤畫面在新聞不斷播放，這其實是牠們每天設定要面對的訓練目標，「牠們的目標就是在一輩子最好都別遇到的勤務中救出每一個用力呼吸的待救生命」。 

▲高雄搜救犬Roger在沙卡噹步道找到第三具遺體，堅定示意搜救隊員「在這裏」！（圖／翻攝畫面）
▲花蓮縣為7.2強震重點災區，多處民宅及公路倒塌，中央與地方政府也派出救難員與搜救犬全力救災，圖為高雄搜救犬Roger。（圖／翻攝畫面）
還是有許多人不解，為何搜救犬在進行搜救任務時，走在崎嶇的石頭路卻不穿鞋？「羅傑計劃」曬出搜救犬傑出前輩羅傑的舊鞋，表示這雙鞋可以看出有使用痕跡，至於不再繼續穿的原因，就是因為目前市面上，完全沒有適合高強度訓練搜救犬能穿的鞋子。 

「羅傑計劃」透露，他們自從認識搜救犬開始，就不斷在尋找適合搜救犬使用的護具，媒合各項高級照護項目，但大多數廠商設計都回覆「蛤？全台灣只有不到50隻要用？那要賺什麼？」讓他們決心努力做宣導，要讓更多人重視搜救犬。 

▲搜救犬。（圖／翻攝搜救犬羅傑計畫臉書）
▲「羅傑計劃」透露，搜救犬不穿鞋的原因，就是因為目前市面上完全沒有適合高強度訓練搜救犬能穿的鞋子。（圖／翻攝搜救犬羅傑計畫臉書）
「羅傑計劃」表示，一雙好鞋不只關乎到腳底的保護，還有脊椎的釋壓、全身骨骼的平衡、抓地力的強度，但搜救犬目前穿鞋都會一直掉鞋，導致容易拐傷腳，進而影響訓練與勤務。貼文曝光後，不少網友心疼直呼「支持搜救犬的福利計劃」、「這些默默救人的英雄，謝謝妳們」。 

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