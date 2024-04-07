超商咖啡省錢買法！7-11買1送1不是最便宜　全家拿鐵半價喝到年底

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7-11清明連假期間4月3日至4月7日，會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元折22元；或滿999元折110元。剛好活動可搭配門市「濃萃美式買2送2」、「濃萃拿鐵買2送1」，記得先禮貌詢問店家是否開放紙本寄杯服務，換算最優惠組合如下：
◾濃萃美式買2送2，一次購買10組，共計40杯，原價2000元、特價890元，單杯原價50元、特價23元，4.6折
◾濃萃拿鐵買2送1，一次購買9組，共計27杯，原價1620元、特價970元，單杯原價60元、特價36元，5.2折
不過由於會員結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，可選舒敏厚棒衛生紙1串／Biore溫和水嫩洗面乳100g／2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡／2杯CITY TEA香鑽水果茶，建議結帳金額買到999元以上，也就是如下列組合：
◾濃萃美式買2送2，一次購買11組，共計44杯，原價2200元、特價990元，單杯原價50元、特價23元，4.6折
◾濃萃拿鐵買2送1，一次購買10組，共計30杯，原價1800元、特價1090元，單杯原價60元、特價37元，5.2折
🟡全家特大杯拿鐵第2杯10元，滿500元再折80元
全家清明連假期間4月3日至4月7日到「全家」使用指定支付方式（台新／玉山／中信／富邦／永豐／聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。
剛好搭配4月7日「特大杯拿鐵第2杯10元」活動，記得禮貌詢問部分店家是否開放紙本寄杯服務，換算最優惠組合如下：
◾特大杯拿鐵第2杯10元，一次購買7組，共計14杯，原價980元、特價480元，單杯原價70元、特價35元，5折
若想湊單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳，則最優惠組合如下：
◾特大杯拿鐵第2杯10元，一次購買13組，共計26杯，原價1820元、特價1040元，單杯原價70元、特價40元，5.8折
🟡全家寄包裹喝免費拿鐵
全家便利商店即起與中華郵政合作，以全台2400多處i郵箱連結「全家店到店」物流服務，消費者只需至任一「全家」FamiPort機台操作，寄件後約3-5天可送達至i郵箱，收件人可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱取件，只要輸入手機末3碼及簡訊6位數取件密碼，約10秒鐘就能快速領取包裹，即起至4月16日使用「全家店寄i郵箱」服務即可獲得Let‘s Café熱經典拿鐵（中杯）免費兌換券。
🟡全家租借循環杯，指定拿鐵半價
即日起至12月31日，於「全家」免費借用循環杯，天天可享Let’s Café特濃拿鐵（原價65元）或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）半價優惠，用循環杯喝咖啡不只愛地球也能省荷包！
🟡不定時取包裹送購物金
超商每月都會有限定的取包裹送購物金活動，通常都需要刷會員或是留存小白單，購物金也可用於購買咖啡折抵，不過活動不定時推出，因此需要注意包裹寄到門市的時間。
7-11目前開跑中的「包裹安心取集點活動」就是即起至5月28日前，每筆取件贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串，要注意的是此為APP會員活動，結帳櫃檯取件時，一定要請店員先幫忙刷條碼。
◾集滿3點 免費換UNI Water 1瓶
◾集滿4點 免費換30元7-ELEVEN購物金抵用券
◾集滿6點 免費換60元7-ELEVEN運費抵用券
◾集滿12點 免費換限量五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串(每會員限兌換1次)