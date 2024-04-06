PCS季後賽／日本冠軍SHG「3:0」橫掃CFO！冠軍賽挑戰PSG爭MSI門票
LOL《英雄聯盟》2024 PCS 太平洋賽區春季季後賽，最終冠軍賽將由 PCS 第二種子 PSG 對決日本 LJL 冠軍 SHG，不過令台灣粉絲相當意外的是，季前亮眼補強 Karsa、Gori、SwordArt 的中信飛牡蠣（CFO），竟然在敗部決賽連輸 SHG 三把，無緣前往成都「MSI 季中邀請賽」。
記者張志浩／綜合報導
本場敗部決賽，PCS 和 LJL 賽區的第一種子正面對決，備受矚目的日本上路 Evi 前兩把都選擇逆命，SHG 中路 Dasher 也都拿出 Man 角阿璃，首局 SHG 靠著上中野不斷的連動，以及 Evi 關鍵團戰利用大絕將 Gori 擊殺，花費35分31秒推平 CFO 主堡先馳得點。
次局 CFO 首選先替 Karsa 搶下史瓦妮，Gori 嘗試用犽凝對決 Dasher 的阿璃，想不到開賽後 Gori 頻頻被針對，前6分鐘包括 SHG 打野和輔助紛紛造訪，最終被拿下首殺，後續 SHG 不斷將雪球滾大，雖然中期 CFO 又找到幾次機會打贏小團，但 Dasher 的阿璃已經大殺四方，32分02秒擊潰 CFO ，SHG 拿下2:0聽牌的絕對優勢。
淘汰邊緣的最後一戰，CFO 的 BP 更改思路，上路連兩把選出雷珂煞的 Rest 換選逆命，配合 Karsa 夜曲、Gori 塔莉雅，想用全球流方式不斷支援贏得比賽，不過 SHG 持續在前期瘋狂騷擾 Gori ，加上 Evi 拿出雷珂煞後驚人的對線能力，CFO 無法完全展現隊伍功能，前期仍是 SHG 佔盡優勢。
儘管 Karsa 後續偷到小龍中斷 SHG 龍魂點，甚至 CFO 在對方吃下巴龍後打出漂亮的反擊團戰，但最終 Evi 的雷珂煞又站了出來，不斷上前頂傷害、挖地洞逃跑、回血，最終 CFO 無力回擊，40分鐘結束春季賽旅程，而 CFO 也在 3:0 FAK 後，後續面對 PSG、SHG 一場都沒拿下，總計0:6，跌破眾人眼鏡。
至於頂著日本冠軍頭銜的 SHG ，先後淘汰 DCG、FAK 後，今天又將 CFO 黨在冠軍賽前，明（7）日冠軍戰，將迎戰 PCS 傳統勁旅 PSG，能否完成「一穿四」的創舉，值得期待。