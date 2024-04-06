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PCS季後賽／日本冠軍SHG「3:0」橫掃CFO！冠軍賽挑戰PSG爭MSI門票

▲LOL《英雄聯盟》2024 PCS 太平洋賽區春季季後賽，中信飛牡蠣（CFO）戰隊遭日本冠軍 SHG 橫掃，無冠軍賽和 MSI 季中邀請賽。（圖／PCS YT）
▲LOL《英雄聯盟》2024 PCS 太平洋賽區春季季後賽，中信飛牡蠣（CFO）戰隊遭日本冠軍 SHG 橫掃，無冠軍賽和 MSI 季中邀請賽。（圖／PCS YT）

記者張志浩／綜合報導

LOL《英雄聯盟》2024 PCS 太平洋賽區春季季後賽，最終冠軍賽將由 PCS 第二種子 PSG 對決日本 LJL 冠軍 SHG，不過令台灣粉絲相當意外的是，季前亮眼補強 Karsa、Gori、SwordArt 的中信飛牡蠣（CFO），竟然在敗部決賽連輸 SHG 三把，無緣前往成都「MSI 季中邀請賽」。

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本場敗部決賽，PCS 和 LJL 賽區的第一種子正面對決，備受矚目的日本上路 Evi 前兩把都選擇逆命，SHG 中路 Dasher 也都拿出 Man 角阿璃，首局 SHG 靠著上中野不斷的連動，以及 Evi 關鍵團戰利用大絕將 Gori 擊殺，花費35分31秒推平 CFO 主堡先馳得點。

▲PCS季後賽，CFO 面對 SHG 節節敗退，打野 Karsa 也在一波團戰失利後，露出失望的神情，。（圖／PCS YT）
▲PCS季後賽，CFO 面對 SHG 節節敗退，打野 Karsa 也在一波團戰失利後，露出失望的神情，。（圖／PCS YT）
次局 CFO 首選先替 Karsa 搶下史瓦妮，Gori 嘗試用犽凝對決 Dasher 的阿璃，想不到開賽後 Gori 頻頻被針對，前6分鐘包括 SHG 打野和輔助紛紛造訪，最終被拿下首殺，後續 SHG 不斷將雪球滾大，雖然中期 CFO 又找到幾次機會打贏小團，但 Dasher 的阿璃已經大殺四方，32分02秒擊潰 CFO ，SHG 拿下2:0聽牌的絕對優勢。

淘汰邊緣的最後一戰，CFO 的 BP 更改思路，上路連兩把選出雷珂煞的 Rest 換選逆命，配合 Karsa 夜曲、Gori 塔莉雅，想用全球流方式不斷支援贏得比賽，不過 SHG 持續在前期瘋狂騷擾 Gori ，加上 Evi 拿出雷珂煞後驚人的對線能力，CFO 無法完全展現隊伍功能，前期仍是 SHG 佔盡優勢。

▲日本 SHG上路 Evi 對決 CFO 的系列賽表現出色，場上場下都成為焦點人物。（PCS 官方提供）
▲日本 SHG上路 Evi 對決 CFO 的系列賽表現出色，場上場下都成為焦點人物。（PCS 官方提供）
儘管 Karsa 後續偷到小龍中斷 SHG 龍魂點，甚至 CFO 在對方吃下巴龍後打出漂亮的反擊團戰，但最終  Evi 的雷珂煞又站了出來，不斷上前頂傷害、挖地洞逃跑、回血，最終 CFO 無力回擊，40分鐘結束春季賽旅程，而 CFO 也在 3:0 FAK 後，後續面對 PSG、SHG 一場都沒拿下，總計0:6，跌破眾人眼鏡。

至於頂著日本冠軍頭銜的 SHG ，先後淘汰 DCG、FAK 後，今天又將 CFO 黨在冠軍賽前，明（7）日冠軍戰，將迎戰 PCS 傳統勁旅 PSG，能否完成「一穿四」的創舉，值得期待。

▲SHG 擊敗 CFO 後，將在 PCS 春季冠軍賽，對決傳統勁旅 PSG，爭奪唯一一張 MSI 季中邀請賽門票。（PCS 官方提供）
▲SHG 擊敗 CFO 後，將在 PCS 春季冠軍賽，對決傳統勁旅 PSG，爭奪唯一一張 MSI 季中邀請賽門票。（PCS 官方提供）

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