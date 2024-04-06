林詔恩5局無失分奪生涯首勝！徐若熙首度挨轟吞敗　統一4：3味全

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徐若熙在2019年第一輪獲得第6指名，被味全龍挑中，自2021年首次在一軍出賽以來，前24場先發、累計102.2局從來沒有被敲出全壘打，直到中職生涯第27場出賽、第25場先發首度挨轟。
4局上，徐若熙遭遇滿壘危機，在兩出局情況下，被陳重羽擊出安打，送回壘上的邱智呈與陳鏞基，接著林安可趁著中外野守備失誤，跑回獅隊的第4分，也把徐若熙給打退場，該局統一獅攻下3分，將領先擴大至4：0。
前5局得分掛蛋的味全龍，在6局下統一換上辛俊昇登板時，也終於實現「0」的突破， 吉力吉撈．鞏冠轟出三分砲，一口氣幫助龍隊將分差縮小到1分。
9局下獅隊保有1分領先，推出劉予承登板關門，雖然先對陳品捷投出四壞保送，但最後穩穩抓下三個出局數，投出再見三振，成功守住比賽勝利，幫助統一獅開季5連勝。
出身於青棒名校平鎮高中的林詔恩，畢業後投入職棒選秀，2022年選秀會第3輪被統一指名，去年球季在一軍11場出賽，包含2場先發，成績0勝2敗，防禦率4.15。今年球季林詔恩首場出賽以先發登板，主投5局僅被擊出3支零星安打，投出3次三振和1次四壞保送，收穫生涯首勝。
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