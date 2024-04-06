焦糖哥哥稱「黃子佼疑逼Apple全裸試鏡」！本人澄清：別代我發聲

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由於Apple去年曾發文表示，在15歲那年參加模特兒徵選時，竟被逼迫全裸試鏡一事，更透露該名加害者已經被爆出，而且身心狀況極其不穩定，讓外界猜測那人可能是黃子佼。沒想到焦糖哥哥今日突然在臉書搬出此事，直指「當時試鏡Apple且要求她全裸的就是黃子佼本人。當時她只有15歲。」
為此，Apple再度於IG上澄清，「我就是以一個母親、媽媽的身分來說出自己的擔憂...前陣子保母虐童的新聞，到現在的非法購買未成年少女影像，我相信有很多媽媽像我一樣會非常害怕自己的小孩遇到這些可怕的事，看著新聞心情起伏很大都會看到氣哭。但是，我的限動沒有針對任何單一人士。就是看了這陣子一連串傷害兒童的新聞有感而發而已。」
面對焦糖哥哥的爆料，Apple喊話，「所以也請某位哥哥不要代我發聲，我相信你是好意，但是不管你聽到了什麼都沒有求證過我本人，我們私底下也沒有聯絡過，請大家把重點放在如何防治傷害兒童的事件上。謝謝。」
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