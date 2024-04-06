黃子佼節目「十指緊扣女童」！表情不對勁畫面曝　小燕姐緊急阻止

焦糖哥哥稱「黃子佼疑逼Apple全裸試鏡」！本人澄清：別代我發聲

▲焦糖哥哥（左）聲稱當年逼Apple（右）全裸試鏡的人就是黃子佼，讓Apple趕緊在IG上澄清，「不要代我發聲！」（圖／焦糖哥哥FB、Apple FB）
▲焦糖哥哥（左）聲稱當年逼Apple（右）全裸試鏡的人就是黃子佼，讓Apple趕緊在IG上澄清，「不要代我發聲！」（圖／焦糖哥哥FB、Apple FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人黃子佼3日爆出長年購買女性不雅片，而且還包含7部未成年相關影片，引起社會撻伐。今（６）日Apple（黃暐婷）也罕見發聲，「拜託那些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的！心理有病就去看醫生！你們沒資格當人也不配當父母。」結果焦糖哥哥（陳嘉行）竟爆料，當年逼迫Apple全裸試鏡的人就是黃子佼。稍早，Apple再度發文強調自己並沒有針對任何人，單純有感而發，也懇請焦糖哥哥不用代她發聲。

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在黃子佼私買未成年不雅片消息爆發後，Apple則在IG上有感而發地表示，「自從懷孕當媽媽以後，看到那些可怕的新聞，內心感受更加噁心和害怕」，她說深刻體會到世界充斥著醜陋的事情，「就算努力保持自身的良善，還是有可能會遇到一些骯髒的人事物。」並要這些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的加害者去看醫生，「你們沒資格當人也不配當父母」，希望所有關於兒童的刑罰都能從重量刑。

▲Apple希望焦糖哥哥不要代她發聲，願外界把重點放在保護兒童的議題上。（圖／Apple IG）
▲Apple希望焦糖哥哥不要代她發聲，願外界把重點放在保護兒童的議題上。（圖／Apple IG）
由於Apple去年曾發文表示，在15歲那年參加模特兒徵選時，竟被逼迫全裸試鏡一事，更透露該名加害者已經被爆出，而且身心狀況極其不穩定，讓外界猜測那人可能是黃子佼。沒想到焦糖哥哥今日突然在臉書搬出此事，直指「當時試鏡Apple且要求她全裸的就是黃子佼本人。當時她只有15歲。」

為此，Apple再度於IG上澄清，「我就是以一個母親、媽媽的身分來說出自己的擔憂...前陣子保母虐童的新聞，到現在的非法購買未成年少女影像，我相信有很多媽媽像我一樣會非常害怕自己的小孩遇到這些可怕的事，看著新聞心情起伏很大都會看到氣哭。但是，我的限動沒有針對任何單一人士。就是看了這陣子一連串傷害兒童的新聞有感而發而已。」

面對焦糖哥哥的爆料，Apple喊話，「所以也請某位哥哥不要代我發聲，我相信你是好意，但是不管你聽到了什麼都沒有求證過我本人，我們私底下也沒有聯絡過，請大家把重點放在如何防治傷害兒童的事件上。謝謝。」

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▲焦糖哥哥直指，逼迫Apple全裸試鏡的人就是黃子佼。（圖／焦糖哥哥FB）
▲焦糖哥哥直指，逼迫Apple全裸試鏡的人就是黃子佼。（圖／焦糖哥哥FB）
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