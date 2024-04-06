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PLG／洋將擺「3大」成趨勢　許總：領航猿和夢想家的配置威脅很大

▲富邦勇士今日選用3名大洋將登錄，除了冠軍功臣塞瑟夫和強森之外，還有加入球隊不久的伊貝（Prince Ibeh）。（圖／PLG提供）
▲富邦勇士今日選用3名大洋將登錄，除了冠軍功臣塞瑟夫和強森之外，還有加入球隊不久的伊貝（Prince Ibeh）。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/臺北報導

P.League+進入到中後段賽程，福爾摩沙夢想家和桃園領航猿慢慢拉開和其他隊伍的差距，成為聯盟第一梯隊的球隊，這兩隊都是使用「3大」的洋將配置，也讓聯盟其他球隊開始仿效，上一場新竹攻城獅並未讓艾夫伯登錄，今（6）日富邦勇士和新北國王也都登錄擺上3名大洋將，這似乎已經成為聯盟目前強勢的「版本」。

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今年PLG改成4節8人次洋將規則，每隊可註冊5名洋將，由於曼尼高和辛特力的存在，季初大家似乎都習慣，配上一個小洋將，這樣可以支援外線火力，同時又可以守對方的小洋將。

但從季中開始——大概是領航猿開始打出一波高潮之後——3名內線洋將變成標配，如今富邦在辛特力受傷後，也直將開始打3大，除了本來的辛特力、塞瑟夫，今天也排上伊貝；而國王今天也沒有擺上曼尼高，而是讓奧帝、米歇爾和新洋將路易士搭檔出戰。

▲沃許本。（圖／PLG聯盟提供）
▲桃園領航猿洋將沃許本是球隊不可或缺的禁區大將。（圖／PLG聯盟提供）
當被問到聯盟生態的改變時，許晉哲教練表示：「大家可以注意看隊型，領航猿和夢想家從開季後就沒有太多變動，好像這已經變成一個趨勢（3大）。聯盟第1、第2的洋將配置，造成其他球隊很大的困擾。」

許總解釋說，其實台灣職籃目前的情況是本土長人確實很難和洋將競爭，如果少一名大外援在場上，那就會丟籃板，沒有籃板就不能推快攻，這是攻防兩端的損失。

「今天如果對方場上洋將擺雙大，那我若用一個本土的4號去守，就是守不住；大家都知道現代籃球打很快，只要你能掌握籃板你就可以快攻。」許總表示，「所以為什麼大家慢慢捨棄掉本土4、5號，第一他們的進攻能力沒有像外援那麼好；第二就是場上多一個大洋將，籃板就是佔優勢阿！」

▲夢想家洋將吉爾貝克大發神威，單場攻下16分、15籃板和8阻攻。（圖／PLG聯盟提供）
▲夢想家洋將吉爾貝克被認為是中華男籃新的歸化球員人選。（圖／PLG聯盟提供）
許總坦言，其實球隊反應上有點慢了，一開始並不想換掉211公分的沛登（Justin Patton）的，「當時我們3大、加上Mike（辛特力）還沒受傷之前是打得還不錯的，但他後來有傷病的情況，他一走我們又開始換洋將，然後開始出現一些狀況。」

許晉哲也舉之前在SBL時期的米歇爾（Tony Mitchell）與賈西亞（Charles Garcia）連線為例，當時兩人有高度、活動力好，對場上影響力很大，其他球隊看到也開始學。許總認為NBA的情況在台灣職籃不太適用，「因為黃種人爆發力沒有黑人那麼好，不像是國外可以用190去頂一個200的，台灣的情況真的很特殊，洋將都是200以上的，那200跟210的搶又搶不到，重點是要拿到球。所以慢慢變成大家的配置都這樣。」

當洋將都集中在一個位置上，造成的情況常常就是本土的球員打不到球，這也是近期外界在集中討論的一個問題——關於是否該給台灣長人在場上更多時間。對此許總無奈地表，其實他們季初是後衛打不到球，現在是長人打不到球，「現在我們打3大，壓縮的就是本土4、5號，這是很現實的部分，如果3大可以贏球，我當然是希望延續下去。」

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