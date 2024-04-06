黃子佼手握上百部不雅片！吳宗憲心疼孟耿如：放過可憐的她吧

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吳宗憲也提到了先前告網友一事，並透露律師有通知他「這個月要告的對象」，但他當下只有莞爾一笑地處理簽字，直呼：「我是個好人，我就一路好下去！我一次都不會讓大家失望的。」談到黃子佼的恩師張小燕，也因為此事受到牽連，吳宗憲則不願多作回應，「先讓我忍著不說吧。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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