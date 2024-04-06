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黃子佼手握上百部不雅片！吳宗憲心疼孟耿如：放過可憐的她吧

▲談及黃子佼爆發的上百部不雅片事件，吳宗憲則是心疼他的老婆孟耿如，「拜託放過可憐的妻Ｏ吧！」（圖／記者陳明中攝）
▲談及黃子佼爆發的上百部不雅片事件，吳宗憲則是心疼他的老婆孟耿如，「拜託放過可憐的妻Ｏ吧！」（圖／記者陳明中攝）

記者詹鎰睿／綜合報導

名主持人黃子佼在去年爆發MeToo風波後，近日又被檢方查出持有上百部女性不雅片，而且還包含7部未成年相關，逼得老婆孟耿如發文致歉，仍平息不了大眾怒火。而在上個月公開抨擊黃子佼的吳宗憲，「有些人人前跟你好，人後下毒手，例如黃子佼，怕了吧！不要讓我拿到麥克風。」今（6）日再度被問到此事看法時，竟表示「放過那可憐的妻Ｏ吧！」不忍心疼孟耿如。

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吳宗憲被問到對於黃子佼私購未成年影片事件，僅回應：「放過那可憐的妻Ｏ吧！（指孟耿如）」，他說，自己現在已經是個圈外人，細數自己人生閱歷，強調一切始終如一、初心不改，「慢慢覺得自己真的很棒！讓我父母親臉上有光，兒子從來沒有做過任何不好的事情。」

▲孟耿如（右）停工照顧捲入性騷風波的老公黃子佼，事發超過2個月，終於發千字文分享近況。（圖／翻攝孟耿如FB）
▲在老公黃子佼（左）為不雅片風波道歉後，孟耿如則在臉書上代為發聲，「黃子佼是我的先生，但觸法也無法寬待。」（圖／翻攝孟耿如FB）
吳宗憲也提到了先前告網友一事，並透露律師有通知他「這個月要告的對象」，但他當下只有莞爾一笑地處理簽字，直呼：「我是個好人，我就一路好下去！我一次都不會讓大家失望的。」談到黃子佼的恩師張小燕，也因為此事受到牽連，吳宗憲則不願多作回應，「先讓我忍著不說吧。」

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