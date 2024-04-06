3天餘震超過600次！她逛全聯曬「1畫面」心疼炸：花蓮人是害怕的
台灣3日發生7.2強震，至今仍餘震不斷，花蓮災情尤其嚴重。就有一名花蓮網友戴著安全帽去逛全聯，擔心地震再度來襲，沒想到她一進全聯發現，竟有其他7名顧客也戴著安全帽保護頭部，讓她寫下「花蓮人是害怕的」，貼文曝光後，引來將近4萬多名網友心疼直呼「花蓮人辛苦了」。
記者賴禹妡／綜合報導
網友＠inin0629昨（5）日在Threads上發文，她曬出去超市採買的畫面，表示竟在室內遇到7個人都戴著安全帽購物，以防地震又來襲，讓她忍不住直言「花蓮人是害怕的，逛個全聯有7個人帶著安全帽」。
貼文曝光後，引來將近4萬名網友前來按讚，眾人紛紛認同直呼「熟練的令人心疼，天佑花蓮」、「小心為上，不怕一萬只怕萬一」、「花蓮人辛苦了」、「這跟我床邊放了一顆安全帽是同個概念嗎」。但也有人表示「我進超市都帶著安全帽因為懶得鎖、不鎖又很常被幹走，解法就是直接戴著走」。
自3日規模7.2大地震發生後，至今仍不斷有餘震，截至6日上午10時起，主震及有感餘震累計總數已達604起，規模5以上的地震有24起。氣象署指出，較大規模餘震已逐漸減少，但不排除仍會有規模5至6的餘震發生。