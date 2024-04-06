台南水庫蓄水率四成五　農業民生用水無虞　請市民節約用水

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目前農業部農田水利署嘉南管理處一期作供灌中，已經進入本田期（今年迄今累計約1.2億噸）目前每天持續供應農業用水180萬噸-200萬噸、另外春季雜作已供灌累計約4000萬噸。台南市府持續與中央密切掌握水情變化，同時透過高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉、工業單位亦可啟動自主節水5％等各項節水措施超前應變預為因應。
水利局指出，除了節流之外，台南市府全力推動再生水的利用量，亦有助於穩定供應台南市用水，目前永康水資源回收中心每日可供應再生水約0.8萬噸；安平水資源回收中心每日可供應再生水 3.75 萬噸，總共每日供應4.55萬噸，至今（113）年底則將提升至每日6.3萬噸。
水利局表示，台南市府並已向行政院爭取新市善化安定污水下水道系統共計107億元，第一期建設41億元，未來完工後將可再提供再生水1.8萬噸，以確保台南整體發展及產業用水供應穩定。
台南市安平、永康、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應 18,000 噸可用於街道抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途，目前回收水平均每日取用量約4,600噸，仍有餘裕，歡迎有用水需求的機關、民眾多加利用。