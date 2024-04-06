屏東高樹鄉夢幻戲水樂園　連假開放兩日免費

台南水庫蓄水率四成五　農業民生用水無虞　請市民節約用水

▲台南市府全力推動再生水的利用量，亦有助於穩定供應台南市用水。(圖／台南市政府提供)
▲台南市府全力推動再生水的利用量，亦有助於穩定供應台南市用水。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

時序進入枯水期，台南市主要水庫總蓄水率約45%，民生及農業供水尚無虞，其中一期作供灌進入本田期、春季雜作則已完成供灌。台南市長黃偉哲特別提醒，有水當思無水之苦，民眾務必維持節水好習慣，工業單位也應啟動自主節水5％等措施預為因應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台南市安平、永康及安南等7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應 18,000 噸可用於街道抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途(圖／台南市政府提供)
▲台南市安平、永康及安南等7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應 18,000 噸可用於街道抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途(圖／台南市政府提供)
根據水利局統計，截至4月6日中午，台南地區水情正常，曾文－烏山頭水庫蓄水量約為2.74億立方公尺，南化水庫蓄水量約為3,153萬立方公尺，總蓄水量約為3.05億立方公尺，合併蓄水率已經跌破5成，約為45.％。

目前農業部農田水利署嘉南管理處一期作供灌中，已經進入本田期（今年迄今累計約1.2億噸）目前每天持續供應農業用水180萬噸-200萬噸、另外春季雜作已供灌累計約4000萬噸。台南市府持續與中央密切掌握水情變化，同時透過高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉、工業單位亦可啟動自主節水5％等各項節水措施超前應變預為因應。

水利局指出，除了節流之外，台南市府全力推動再生水的利用量，亦有助於穩定供應台南市用水，目前永康水資源回收中心每日可供應再生水約0.8萬噸；安平水資源回收中心每日可供應再生水 3.75 萬噸，總共每日供應4.55萬噸，至今（113）年底則將提升至每日6.3萬噸。

水利局表示，台南市府並已向行政院爭取新市善化安定污水下水道系統共計107億元，第一期建設41億元，未來完工後將可再提供再生水1.8萬噸，以確保台南整體發展及產業用水供應穩定。

台南市安平、永康、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應 18,000 噸可用於街道抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途，目前回收水平均每日取用量約4,600噸，仍有餘裕，歡迎有用水需求的機關、民眾多加利用。

黃偉哲造訪泰國清萊　盼促成雙邊送客機制

包機直航訪泰　黃偉哲期盼促成泰國朋友來到台南

臺南喜迎泰國包機首航　黃偉哲開啟臺南國際旅遊新篇章

連續假期遊北高雄海線　感受漁村文化魅力風光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞