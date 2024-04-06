初瓦、嚮辣疑食物中毒7人送醫！北市衛生局證實了 已前往稽查
王品集團旗下韓式料理「初瓦」、和牛麻辣鍋「嚮辣」，3日傳出食物中毒事件。北市衛生局6日晚間證實，店共7人出現噁吐、腹瀉等身體不適就醫，昨天接獲醫院通報疑似食品中毒案件後，已前往現場稽查，要求在8日以前改善環境不潔、食材分裝未標示日期等缺失。
記者孫唯容／綜合報導
衛生局指出，「初瓦」員工與客人於4月3日、4、5日用餐，後續出現嘔吐、噁心、腹瀉、腹痛等不適，陸續有人就醫，院方5日通報衛生局疑似食品中毒案件，共有5例；而「嚮辣」員工與客人於4月3日用餐，後續也出現腹瀉、發燒、嘔吐等不適，4月5日就醫，院方也通報疑似食品中毒，共有2例。
衛生局5日下午前往2間店進行稽查，發現初瓦有廚房環境不乾淨、食材沒有標示分裝日期、冰箱食材未標示日期、部分食材未提供來源憑證等缺失。饗辣則有私人物品擺放在廚房、分裝食材未標示分裝日期、部分食材未提供來源憑證、環境不潔等缺失
衛生局指出，已要求業者於4月8日前改善，屆期沒有改善者，可依食安法第8條及第44條，處6萬至2億元罰鍰。對此，王品集團回應，全店將清潔、消毒，也會配合衛生局查驗，目前已採集檢體樣本送驗，希望盡快查明原因。