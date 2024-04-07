台南搜救隊馳援花蓮任務完成 黃偉哲：「大家辛苦了！」
「大家辛苦了」0403大地震，台南市消防局特搜隊立即整備馳援花蓮災區投入搜救任務，在經過3天的不懈努力終於在6日完成支援任務返回台南。甫自泰訪問歸國的市長黃偉哲非常關注搜救行動，除適時請消防局長李明峯轉達搜救注意平安外，黃偉哲更是特別前來大橋分隊對榮歸的搜救隊慰勉，感謝臺南市搜救隊的專業及勇氣及無私的付出和奉獻。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲表示，一方有難、八方馳援，台南市府在112年也動用預備金600萬，提供予特種搜救隊添購器材，全力支持本市特種搜救隊朝向「重型搜救隊」邁進。此次災害一發生，特搜隊以最快的速度馳援災區，以最專業的技術提供協助，動員迅速、全力投入，這場突如其來的災難，也見證了臺灣各地救援團隊及臺灣同胞的團結與勇氣。
台南特搜隊配合各地搜救友隊，合作展現特搜技能與專業，無論是搜救犬、無人機、緊急醫療支援，還是瓦礫中尋找生還者都不遺餘力，合計救出64人及1具罹難者遺體，並搜索發現2具罹難者遺體。
李明峯表示，此次任務為台南市特種搜救隊於去年加入國際人道救援輪值後第1次動員，台南搜救隊此次動員人數共30人，其中警消23人義消7人，分為三梯次到達，除第一梯次搭乘國軍C130軍機外，其餘梯次皆由陸路趕抵災區投入救援任務。
臺南市政府消防局特種搜救隊成員包括消防局特種搜救隊、義消特搜中隊及與消防局簽訂合作備忘錄之外部專家團隊（含結構技師、土木技師、醫師、護理師、後勤物資家樂福等），為一支成熟、專業且符合國內搜救隊認證「中型搜救隊」。