白狼沒來卻遇報復性躦轎腳！大甲媽鑾駕今凌晨才過民生地下道
大甲媽遶境受連假影響，出現「報復性躦轎腳」現象，行程嚴重延宕，今（7）日凌晨才抵達彰化市民生地下道，比預定時間晚6.5小時，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤兩人親自扶轎。由於已是凌晨近2點又下雨，人潮不若以往。在600優勢警力壓陣下，順利通過民生地下道，廟方預計抵達駐駕的南瑤宮，至少是凌晨3點以後。
記者顏幸如／彰化報導
台中大甲鎮瀾宮遶境活動前天深夜起駕，昨傍晚5點半才進入彰化市區，創下有史以來最晚的紀錄。彰化縣長王惠美在中彰交界的大肚橋頭等著接駕，鎮瀾宮董事長顏清標頻向信眾說「真歹勢」、「真失禮」，清明連假參加遶境的人很多，20多年來他第一次看到這麼多人來參與，民眾還淋雨等著躦轎腳，非常虔誠。
今年香客眾多，廟方估計受到疫後「報復性躦轎腳」影響，6日參與的信眾破30萬人。以往通過彰化市民生地下道時常有搶轎糾紛，警方在民生地下道周邊部署600名警力、910面拒停鐵架，周邊400公尺也維持警戒，媽祖鑾轎週邊更是重重人牆保護。顏清標則是霸氣呼籲：「別搶別搶！去年也沒搶，要扛轎跟我說，我安排就好，搶了又會算在我身上，我形象又沒多好。」
傍晚進了彰化市之後雖一度暫停躦轎腳，卻一路走走停停讓地方人士輪流扛轎，導致鑾轎只能緩步前進，「白狼」張安樂今年沒出現，但抵達民生地下道之前，鑾轎在副議長服務處停了半小時左右，網友炸鍋邊看直播邊開罵「到底要停多久」、「警察罰站快7小時了」、「可以讓警察休息嗎」？也有網友說，每年在此停留的時間都差不多，今年行程嚴重延誤才引起討論。
凌晨1點40分，鑾轎終於抵達民生地下道的西邊，警方不斷廣播「香客往旁邊走」，區隔遶境隊伍與群眾。眾人在雨中高喊「我愛大甲媽」！顏清標雖神情略顯疲憊，仍高舉右手和眾人致意，此時雨越來越大，信眾熱情不減。過了民生地下道，由在地宮廟代表組成的接轎團體負起扛轎責任、往南瑤宮前進，繼續落實顏清標所說的「要扛轎跟我說」。